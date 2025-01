'PSV doet ultieme poging en biedt tweetal sterk verbeterd contract aan'

PSV doet een ultieme poging om de aflopende contracten van basisspelers en alsnog te verlengen, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. De keeper en de centrale verdediger spelen ook dit seizoen een belangrijke rol in het elftal van Peter Bosz, maar mogen in de huidige situatie vanaf morgen (1 januari) met andere clubs praten over een transfervrije overstap komende zomer.

Volgens Boualin heeft PSV afgelopen week een concreet voorstel bij zowel Benítez als Boscagli neergelegd. Beide basisspelers zouden een 'sterk verbeterd' contract kunnen tekenen bij de regerend landskampioen, die de eerste seizoenshelft afsloot als koploper van de Eredivisie. Of één of beide spelers openstaan voor een langer verblijf bij PSV is Boualin niet bekend.

Boscagli (27) is bezig aan zijn vijfde seizoen in Eindhovense dienst en werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Brighton & Hove Albion wilde de verdediger dolgraag aan de selectie toevoegen, maar stuitte op een 'nee' van PSV. Begin december gaf technisch directeur Earnest Stewart van PSV nog toe dat de kans 'niet groot' is dat de Fransman volgend seizoen nog steeds in het Philips Stadion te bewonderen is, maar de club zou nu dus in ieder geval wel een poging wagen om hem binnenboord te houden.

Benítez (31) is op zijn beurt bezig aan zijn derde seizoen bij PSV. De Argentijn, die in maart van dit jaar zijn eerste en vooralsnog enige wedstrijd voor de nationale ploeg speelde, werd afgelopen zomer nadrukkelijk begeerd door Atlético Madrid, dat in de PSV'er een stand-in voor eerste keus Jan Oblak zag. De transfersom die de Rojiblancos boden werd echter lachend van tafel geveegd, waardoor Benítez afgelopen zomer aan zijn laatste contractjaar begon.

