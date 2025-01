PSV krijgt jawoord en heeft eerste winteraanwinst zo goed als binnen

heeft zijn jawoord gegeven aan PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagochtend. De negentienjarige buitenspeler van New England Revolution wordt daardoor zo goed als zeker de eerste winteraanwinst voor de koploper van de Eredivisie. Bajraktarevic moet in Eindhoven het gat opvullen dat is ontstaan na het vertrek van .

Reeds in juni van dit jaar werd duidelijk dat Lozano aan zijn laatste halfjaar in Eindhovense dienst bezig was. De Mexicaan stapt over naar San Diego FC, dat in februari voor het eerst mee zal doen als de Amerikaanse MLS weer van start gaat. Het was dus zaak voor technisch directeur Earnest Stewart om tijdig een extra optie voor de vleugels vast te leggen.

In de persoon van Bajraktarevic heeft Stewart zijn gewenste aanwinst dus gevonden. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant hebben onder meer een aantal Turkse clubs zich de afgelopen tijd nog bij de aanvaller gemeld, maar kregen zij te horen dat de speler zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar PSV. De Eindhovenaren zullen een basisbedrag van drie miljoen euro overmaken voor de zesvoudig international van Bosnië-Herzegovina. Enkel de medische keuring zou nog roet in het eten kunnen gooien. Het is volgens Elfrink de bedoeling dat Bajraktarevic 'de komende dagen' gekeurd gaat worden.

Mits Bajraktarevic de keuring doorstaat, tekent hij een meerjarig contract in het Philips Stadion. De aanvaller 'wordt sowieso een A-speler van PSV', weet Elfrink, maar zou eventueel ook nog voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie mogen uitkomen.

