Transferakkoord tussen Ajax en FC Twente aanstaande

maakt deze maand mogelijk de overstap van Ajax naar FC Twente. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

FC Twente zoekt in de winterse transferperiode naarstig naar een nieuwe buitenspeler. De club uit Enschede is ontevreden over de huidige opties op de flanken: Daan Rots, Sayf Ltaief en Mitchell van Bergen voldoen allen op dit moment niet. FC Twente wil Banel naar verluidt huren tot het einde van dit seizoen en heeft zich inmiddels bij Ajax gemeld.

Banel heeft bij Ajax momenteel geen zicht op speeltijd. Trainer Francesco Farioli deed dit seizoen in alle competities pas driemaal een beroep op de twintigjarige linksbuiten. In Jong Ajax staat Banel deze voetbaljaargang op veertien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin leverde hij drie doelpunten en een assist.

Het contract van Banel bij Ajax loopt na dit seizoen af. Een verhuur aan FC Twente is voor de Amsterdamse club alleen een optie als de vleugelspits een nieuw contract tekent. “Met de opgestarte gesprekken over een nieuwe verbintenis geeft Ajax aan toekomst in Banel te zien”, klinkt het.

