Jongeling krijgt tijdens Real Sociedad - Ajax 'op z'n kop' van Henderson, ook Farioli is kritisch

heeft het zowel tijdens als na de ontmoeting tussen Real Sociedad en Ajax flink te verduren gekregen. De 20-jarige aanvaller kreeg dik 25 minuten de tijd om zichzelf weer eens te laten zien in de hoofdmacht, maar kon geen potten breken. gaf Banel na de Spaanse openingstreffer al op zijn kop en ook trainer Francesco Farioli liet er geen misverstand over bestaan.

De oefenmeester van Ajax was op de persconferentie na afloop lyrisch over de tegenstander in de vijfde speelronde van de Europa League, die hij bombardeerde tot een van de topfavorieten voor de eindzege. Zijn collega-trainer Immanol Alguacil van Real Sociedad kon zich daar niet in vinden en stelde dat Ajax juist een van de deelnemers is die in aanmerking komt voor de hoofdprijs. “Die inschatting zal niet zijn gebaseerd op de inbreng van Banel”, zo is Het Parool keihard voor de jonge aanvaller. “De buitenspeler van Jong Ajax werd vorig seizoen al afgeschreven door John van ’t Schip en ook Farioli trok z’n fluwelen handschoenen even uit toen hij de invalbeurt van Banel evalueerde.”

Farioli wees op het grote verschil in intensiteit tussen een wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad en een wedstrijd van Jong Ajax. “We moeten onze grens begrijpen. Maar het is een goede ervaring voor Banel”, zo wordt de coach geciteerd. Banel kwam tot donderdagavond pas twee keer eerder in actie voor Ajax 1 in deze jaargang. Hij viel op 25 juli in de thuiswedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League vlak voor tijd in en had op 29 september een basisplaats in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Banel kreeg na zijn optreden in Waalwijk al veel kritiek over zich heen en donderdagavond bleek opnieuw dat hij tekort komt voor Ajax 1.

Dat zat ‘m niet alleen in zijn verrichtingen aan de bal, maar ook bij balverlies. “Farioli bracht Banel in het veld voor Bertrand Traoré toen het nog 0-0 stond. Een paar minuten later scoorde Ander Barrenextea en kreeg Banel op z’n kop van aanvoerder Jordan Henderson, omdat hij z’n verdedigende taken niet goed had uitgevoerd”, zo zag Het Parool. In een ideale situatie had Farioli geen beroep hoeven doen op Banel. De Italiaan miste op bezoek bij Real Sociedad echter naast Davy Klaassen en Kenneth Taylor ook Wout Weghorst en Mika Godts, terwijl Brian Brobbey zich al in de eerste helft noodgedwongen moest laten vervangen. Bovendien bleef de komst van een vervanger van de op de slotdag van de zomerse transferwindow vertrokken Steven Bergwijn uit. “Als de transfer van Kamaldeen Sulemana niet was mislukt, zou Farioli de geplaagde Banel waarschijnlijk niet meer van stal hebben gehaald”, zo leest het dan ook.

Wijndal moet er eveneens aan geloven

Banel, die dit seizoen in elf wedstrijden voor Jong Ajax goed was voor drie doelpunten en een assist, was zeker niet de enige invaller bij Ajax die een slechte beurt maakte. “Ook Owen Wijndal viel beroerd in. De linksback kwam in de 74ste minuut in het veld, omdat Jorrel Hato met het oog op het drukke programma rust nodig had. Wijndal pakte een domme gele kaart en liet zich in de luren leggen door de behendige Japanse buitenspeler Take Kubo, die de 2-0 maakte”, zo leest het. De krant concludeert dat ‘alle’ vijf de wissels Ajax ‘zwakker maakten’. Naast Banel en Wijndal kwamen ook Branco van den Boomen, Kristian Hlynsson en Christian Rasmussen als invallers binnen de lijnen.

