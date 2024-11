Nederlandse media trekken heldere conclusie na Real Sociedad - Ajax

Ajax leed donderdagavond op bezoek bij Real Sociedad de eerste nederlaag sinds 18 augustus, maar die was niet onoverkomelijk. Dat concluderen de binnenlandse media na de ontmoeting in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Europa League. De Amsterdammers kregen vooral in de eerste helft uitstekende mogelijkheden om al vroegtijdig afstand te nemen van Real Sociedad.

“Na zestien wedstrijden in alle competities zonder nederlaag weet Ajax weer wat verliezen is. Waar Ajax in die reeks geregeld door het oog van de naald kroop, daar liep het elftal van Francesco Farioli op bezoek bij Real Sociedad onnodig tegen een zeperd aan”, zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf over de 2-0 verliespartij in het noorden van Spanje. Verweij zag zowel Real Sociedad als Ajax weliswaar slordig beginnen, maar beide ploegen in de eerste helft ook goede kansen krijgen. “Ajax had op voorsprong moéten staan. De grootste kans was voor Brian Brobbey, die na een goede balverovering van Fitz-Jim werd aangespeld en de bal tegen de binnenkant van de paal schoot.”

Artikel gaat verder onder video

Daar bleef het niet bij wat Amsterdamse mogelijkheden betreft. “Een Amsterdamse voorsprong had het geplaagde Real Sociedad, dat in La Liga op de tiende plaats staat en in Europa ook allerminst imponeert, een nieuwe knauw kunnen geven. Gelegenheidslinksbuiten Chuba Akpom had daarvoor al een vrije doortocht gekregen en met links hard naast geschoten. En na Brobbeys droommogelijkheid kopte Jorrel Hato uit een vrije trap van Jordan Henderson langs de verkeerde kant van de paal”, zo schrijft Verweij, die zag dat Ajax met het uitvallen van Brobbey in de slotfase van de eerste helft een ‘domper’ kreeg te verwerken. “De spits werd tegen het hoofd geraakt door de heup van keeper Alex Remiro, probeerde het nog even, maar moest zich alsnog laten vervangen door Christian Rasmussen.”

LEES OOK: Ajax krijgt onverwachte veeg uit de pan van eigen speler: 'Dat verwijt ik de club eigenlijk wel'

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zag dat Brobbey bij balverlies een duidelijke rol had meegekregen: de paslijnen naar Martín Zubimendi, ‘spin in het web van Real Sociedad’, blokkeren. “Alsof hij daar niet lastig genoeg mee was, wisten de verdedigers van Real Sociedad ook geen raad met Brobbey als aanspeelpunt. De international kreeg de ene na de andere overtreding mee”, zo schrijft Inan, die zag dat Rasmussen, de vervanger van Brobbey, kort na zijn invalbeurt ‘meteen een dot van een kans’ miste. “Ajax creëerde meer kansen; zeker als het onder de Baskische druk uitspeelde, lagen er zeeën aan ruimte. Zo werd Akpom via Steven Berghuis en Jordan Henderson gelanceerd. Net als tegen Feyenoord en FC Twente mist de Britse (vleugel)spits alleen voor de keeper. Fitz-Jim schoot na een interceptie te laat, waarna Brobbey nog vanuit een moeilijke hoek de paal raakte. Ook Hato (kopbal) bekroonde het overwicht van Ajax niet.”

LEES OOK: Mike Verweij komt met groot nieuws: Ajax heeft 'zwaargewicht' in beeld als opvolger Lenderink

Waar Ajax in de eerste helft nog prima, zeker niet groots, voor de dag kwam, daar zakte het niveau na de rust ver terug. “De enige dissonant voor rust was Remko Pasveer die net als zondag tegen PEC Zwolle 220 volt op zijn benen had bij het opbouwen en uittrappen”, zo schrijft Verweij, die Pasveer vroeg in de tweede helft wel redding zag brengen na een fout van Youri Baas in de as. “Het aluminium stond vervolgens succes van Fitz-Jim in de weg, waarmee het Amsterdamse onheil zich aankondigde. De 1-0 van Jon Aramburu werd wegens buitenspel nog geannuleerd, maar na 67 minuten was het alsnog bingo voor de thuisclub, nadat Ander Barrenetxea de bal voor het binnenwerken kreeg (1-0).”

Ajax was vervolgens niet bij machte om de achterstand nog recht te trekken. Volgens clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International kon een ‘belangrijk deel’ van het Amsterdamse aanvalsplan al na de wissel van Brobbey overboord. “Brobbey was namelijk zeer actief in het eerste half uur, in het aanspeelbaar zijn, het vasthouden van de bal en het zo creëren van kansen voor anderen. Daarbij raakte hij zelf nog de paal. Van Rasmussen kun je zo’n rol als aanspeelpunt simpelweg niet verwachten en dus werd het voor de stoppers van Sociedad ineens een heel stuk eenvoudiger verdedigen”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.