‘Engelse top mengt zich in strijd om Hato’

Naast Real Madrid en Liverpool hebben ook Arsenal en Chelsea belangstelling voor , zo weet The Athletic. Bronnen bevestigen aan de krant dat men er bij Ajax vanuit gaat dat de achttienjarige verdediger komende zomer zal vertrekken.

De toekomst van Hato is de afgelopen periode het onderwerp van gesprek. De jonge centrumverdediger staat te boek als een van de grootste talenten van dit moment en maakt bij Ajax al de nodige indruk. Nadat halverwege november duidelijk werd dat Liverpool achter Hato aan zit, kon dinsdag ook de naam van Real Madrid aan dat lijstje worden toegevoegd.

Volgens The Athletic blijft het daar niet bij wat betreft interesse, aangezien met Arsenal en Chelsea nog twee Engelse topclubs de ontwikkelingen van Hato op de voet volgen. Arsenal volgde de jongeling in een eerder stadium ook al, maar koos afgelopen zomer om Riccardo Califiori te halen. Nu is de Ajacied opnieuw in beeld, aangezien de Londenaren van Jakub Kiwior af willen. Bij Chelsea zou Hato er ook goed op staan, maar bij een transfer naar Stamford Bridge krijgt de jongeling met heel veel concurrentie te maken.

Vertrek verwacht ondanks hoge vraagprijs

De geïnteresseerde clubs zullen wel flink in de buidel moeten tasten voor de komst van Hato. Volgens Sport zou Ajax namelijk een bedrag van liefst zestig miljoen euro verlangen voor het toptalent. Ondanks deze enorme vraagprijs, gaat men er in Amsterdam vanuit dat Hato na het huidige seizoen vertrekt. “Ik ben ban dat we hem komende zomer verliezen”, laat een bron zich uit tegenover The Athletic.

