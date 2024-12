Bram van Polen raakte geïmponeerd in de Johan Cruijff ArenA: 'Geniaal, indrukwekkend'

is enthousiast over de prestaties van in Engeland. De oud-verdediger was al onder de indruk van de kwaliteiten van de Ghanees toen hij in het shirt van PEC Zwolle tegenover de oud-Ajacied op het veld stond, maar ziet dat Kudus de lijn doortrekt op het allerhoogste niveau.

Ondanks dat Kudus in het shirt van West Ham United met 3-1 verloor bij laagvlieger Leicester City, maakte de Ghanese aanvaller een sterke indruk op Van Polen: ''Ik vond Kudus met name in de eerste helft geniaal. Daar zit nog zoveel kwaliteit in", constateert Van Polen maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN. "Zo makkelijk als hij wegdraait en zo'n versnelling in de eerste paar meters. Echt indrukwekkend."

Van de kwaliteiten van Kudus was Van Polen zich al goed bewust, want in de Eredivisie stond de rechtsachter zo nu en dan tegenover 24-jarige aanvaller: ''Het oogt bij hem zoveel makkelijker altijd. Helemaal ten opzichte van mezelf. Alsof het hem helemaal geen moeite kost. Alles lijkt makkelijk. Ik denk dat hij nóg wel een stapje verder kan", spreekt Van Polen zijn verwachting uit.

Kudus kwam dit seizoen negen in wedstrijden in actie voor West Ham United en scoorde daarin twee keer. Met The Hammers staat hij op een zorgelijke veertiende plek in de Premier League, waardoor er voorlopig even naar beneden gekeken moet worden.

