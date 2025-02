Ajax door in de Europa League, maar constatering van Willem Vissers zal de supporters zorgen baren

Ajax greep donderdagavond het startbewijs voor de laatste zestien van de Europa League, maar het zag er na twee snelle treffers van Union Sint-Gillis en de rode kaart voor Davy Klaassen heel lang naar uit dat het Europa League-avontuur al in de tussenronde zou eindigen. De Amsterdammers kwamen er vooral in de eerste helft totaal niet aan te pas en haalden in die eerste 45 minuten ‘een niveau dat zelfs in twee voorbije, dramatische seizoenen zeldzaam was’, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant.

Na de 0-2 overwinning in de heenwedstrijd leek Ajax al met één been in de achtste finales van de Europa League te staan, maar donderdagavond bleek in de eigen Johan Cruijff ArenA niets minder waar. Union Sint-Gillis walste in het eerste half uur over de formatie van coach Francesco Farioli heen. maar vergat na de twee treffers van Kevin Mac Allister en Promise David tussen minuut 16 en 28 door te drukken en Ajax daarmee een vroegtijdige knock-out toe te dienen. Daardoor bleef de thuisploeg in de wedstrijd. “Uiteindelijk bezong de Johan Cruijff ArenA weer een succes, na de bizarre ontsnapping tegen de Belgen, zoals Ajax een handelsmerk maakt van ontsnappingen”, zo schrijft Vissers.

Krankzinnige avond

Eerder deze maand sloeg Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord pas in de vierde minuut van de blessuretijd toe. Een week later kwamen de hoofdstedelingen op bezoek bij Fortuna Sittard opnieuw goed weg. “Deze keer ging het zo, in de tussenronde van de Europa League: 0-2 achter, na de 0-2 van Brussel. Nauwelijks kansen. Dramatisch voetballen, en dan een strafschop krijgen in de verlenging, na hands van Christian Burgess. Invaller Taylor benutte de penalty met links, want alle strafschoppen neemt hij met links; 1-2. Daarna schoot Ajax alle ballen lukraak weg, met tien man, en blonk doelman Remko Pasveer uit”, zo vat Vissers het duel in de Johan Cruijff ArenA in een paar zinnen samen. Hij is geschrokken van het optreden van Ajax in de eerste 45 minuten. “Net op tijd wakker dus uit de eeuwige slaap van een dronkeman. Ajax bereikte tegen Union voor rust een niveau dat zelfs in twee voorbije, dramatische seizoenen zeldzaam was”, zo klinkt het.

Die korte, veelzeggende analyse wordt gedeeld door Mike Verweij. De verslaggever van De Telegraaf zag dat Jorrel Hato na een paar minuten voetballen een grote kans op een vroege voorsprong onbenut liet. “Hato uitte zijn frustratie met een trap tegen de paal en leek te beseffen dat het weleens een dure misser kon zijn. Dat werd het aanvankelijk, want in de minuten daarna zakten de Amsterdammers, die zich geen enkele raad wisten met het hoog druk zetten van Union, dwars door de ondergrens. De gasten grepen het initiatief en kwamen na ruim een kwartier op voorsprong.” De ploeg uit Brussel pakte door en verdubbelde niet veel later de score. “Dat het tot de rust bij ‘slechts’ twee doelpunten bleef was een wonder, want Union sneed als een warm mes door de boter”, zo zag Verweij.

‘Miraculeuze ontsnapping’

Volgens Het Parool is Ajax ‘op miraculeuze wijze’ ontsnapt aan uitschakeling in de Europa League. “Wat een relaxed tussendoortje had moeten worden, werd door een gênante start alsnog een slijtageslag voor Ajax”, zo klinkt het. Een vervolg in het Europese toernooi hing voor Ajax heel lang ‘aan een zijden draadje’. “En dat terwijl de club van de vijf Nederlandse deelnemers het grootste zekerheidje voor een plek in de achtste finale leek. Vanwege de marge, de return in eigen huis en de vorm kon het voor de koploper van de Eredivisie nauwelijks nog misgaan. Ajax incasseerde bijna 300 minuten geen tegengoal. En dan moest Union Sint-Gillis nu twee keer scoren? Het antwoord daarop luidde onmiddellijk ja. Dik 50.000 fans wisten niet wat ze meemaakten: vier dagen nadat ze tegen Heracles nog de beste wedstrijd van dit kalenderjaar zagen, hingen tien Ajacieden na een half uur al helemaal in de touwen.”

Diezelfde 50.000 supporters hadden in de openingsfase van de verlenging toch nog reden tot juichen. “Na twee minuten veerden de ruim vijftigduizend fans, die zich een heel ander Europees avondje hadden voorgesteld maar Ajax hartstochtelijk bleven steunen, op. Een voorzet van Traoré belandde op de hand van Christian Burgess en Taylor schoot de toegekende penalty binnen: 1-2. De Johan Cruijff ArenA ontplofte, maar de resterende tijd was nog lang. Ajax bleek al eerder een vechtmachine en knokte zich naar de stunt”, zo besluit Verweij.

