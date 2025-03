Willaert komt trots voor de camera als Taylor over titelaspiraties Ajax begint

Ajax heeft zondag goede zaken gedaan door in Flevoland met 0-1 van Almere City te winnen. De voorsprong op concurrent PSV in de Eredivisie bedraagt nu acht punten. Cristian Willaert hoorde na afloop van het duel van Ajax opvallende uitspraken van en besloot de hoofdrol op te eisen in een interview.

De Amsterdammers kwamen matig voor de dag in Almere. Na een vroege voorsprong via Kenneth Taylor leek Ajax zich vooral te richten op het uitspelen van de wedstrijd. Daar ziet Willaert een gevaar in voor de huidige koploper van de Eredivisie. "Ik dacht: misschien wil Ajax zonder te veel energie te verspelen deze wedstrijd winnen", begint de journalist van ESPN. "En als je zo gaat denken, dan is dat vaak het begin van het einde."

"Ja, maar zo denken wij zeker niet. Elke wedstrijd is een lastige wedstrijd, we moeten elke wedstrijd winnen om de titel te kunnen winnen. We komen hier (Almere, red.) niet naar toe om energie te besparen." Willaert reageert triomfantelijk. "Hoor je wat je net zegt: 'We moeten elke wedstrijd winnen om de titel te winnen'. We hebben je." De journalist lijkt zich te storen aan het feit dat niemand bij Ajax over een mogelijke titel wil praten. Toch nemen de kansen op het landskampioenschap iedere week toe, mede door de huidige vormdip van PSV.

Taylor vindt dat echter niet zo'n gekke uitspraak. "Dat is toch ook logisch, als je acht punten voor staat? We moeten gewoon elke wedstrijd honderd procent geven." Willaert is echter blij (ironisch of niet) met de uitspraak van de sterkhouder van Ajax. "Ik vind het een heerlijk interview, Kenneth, bedankt." Vervolgens komt de journalist naast Taylor in beeld staan en richt hij zich tot Marciano Vink en Fresia Cousiño Arias. "Ik vind het heerlijk. Hij wil de titel winnen, ze hebben het gezegd. We hebben hem."

