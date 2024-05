Leegloop bij Vitesse: grootste deel spelersgroep dient transferverzoek in

John van den Brom moet bij Vitesse vanaf nul beginnen. Bijna alle spelers met een doorlopend contract willen de gedegradeerde Arnhemmers namelijk verlaten, zo weet De Gelderlander.

Van den Brom weet dat hij het vertrek van de spelers bij Vitesse heeft te accepteren. “Ze willen niet de eerste divisie in, zo is me gemeld”, geeft de keuzeheer aan tegenover De Gelderlander. “Er zal voor hen dus beweging op de transfermarkt moeten komen.”

Volgens het dagblad hebben de makelaars van Eloy Room, Carlens Arcus, Mica Pinto, Dominik Oroz, Melle Meulensteen, Mathijs Tielemans en Amine Boutrah aangegeven dat hun cliënten weg willen uit Arnhem. Met alle huurlingen die ook vertrekken, blijven dan Enzo Cornelisse, Thomas Buitink, Gyan de Regt en Miliano Jonathans over als basis voor de nieuwe spelersgroep. Ook Andy Visser, die nu nog op amateurbasis bij Vitesse speelt, is in gesprek om langer te blijven.

Voor Van den Brom is het nu zaak om de selectie van Vitesse weer op te bouwen. Daar zal hij zich samen met scout Theo Janssen en interim-directeur Edwin Reijntjes op richten. Deze spelersgroep zal goed genoeg moeten worden om op een play-offs-plek te eindigen, daar dat komend seizoen de doelstelling is in Arnhem.

