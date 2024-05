Mede-eigenaar Manchester United spreekt van schande en stuurt e-mail naar clubpersoneel

Sir Jim Ratcliffe heeft een e-mail gestuurd naar al het clubpersoneel van Manchester United over de slechte faciliteiten waarover de Engelse topclub beschikt. De mede-eigenaar van Manchester United kreeg een rondleiding door het stadion en over het trainingscomplex, maar was na afloop geschrokken van wat hij zag.

Ratcliffe, die met zijn bedrijf INEOS voor 27,7 procent eigenaar is van Manchester United, heeft twee dagen rondgelopen op de club en vond het nadien nodig om alarm te slaan bij het clubpersoneel. Deze mail is in handen gekomen van diverse Engelse media, zoals The Athletic en The Guardian. “Ik heb een fijne rondleiding gehad langs enkele faciliteiten binnen de club. Maar ik ben daar ook een hoop plaatsen tegengekomen waar een hoge mate van nalatigheid heerst.”

Artikel gaat verder onder video

“Met name de IT-afdeling was echt een schande, maar de kleedkamers van de Onder-18 en de Onder-21 waren niet veel beter”, schrijft de mede-eigenaar in zijn e-mail. Ratcliffe stelt dan ook dat de faciliteiten bij INEOS beter voor elkaar zijn. “Deze normen zouden niet eens in de buurt komen van wat we verwachten bij INEOS. En wij zijn een chemiebedrijf, terwijl Manchester United een topsportorganisatie is.”

Als het aan Ratcliffe ligt wordt er dan ook meteen actie ondernomen. “Als een organisatie geen normen en discipline heeft, zal die nooit slagen. Ik zou dankbaar zijn als we in de toekomst de juiste normen kunnen nastreven. Het heeft een slechte invloed op de club als we bezoekers, ouders van jonge spelers, nieuwe spelers en de media laten zien dat het ons niet genoeg kan schelen of we de boel op orde hebben of niet.”

