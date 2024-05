Guus Til schrikt van onthulling Maddy Janssen: 'Ik ben echt helemaal dronken, dit wist ik echt niet!'

is maandagavond op weg naar het Stadhuisplein in Eindhoven voor de huldiging van PSV verrast door verslaggeefster Maddy Janssen. Janssen produceert items voor PSV TV, waardoor Til dacht dat zijn interview op de kanalen van de Eindhovense club uitgezonden zou worden. Op dat moment was Til, die naar eigen zeggen in dronken toestand is, live op ESPN1.

"Dit is bizar", begint een extreem vrolijke Til in gesprek met Janssen over de festiviteiten rondom het kampioenschap van PSV. "Zo meteen op het Stadhuisplein ga ik ook zingen", zegt de aanvallende middenvelder van de Brabanders als hij Guus Meeuwis hoort zingen. "Ik ben echt helemaal dronken", voegt de oud-speler van onder meer Feyenoord vervolgens nog toe. Verslaggeefster Janssen merkt dat de speler van PSV de nodige alcoholische drankjes achter de kiezen heeft, waardoor ze hem besluit een vraag over zijn interview te stellen

"Hoe vind je dit nou dat dit op ESPN wordt uitgezonden?", vraagt Janssen aan Til, die vervolgens met complete verbazing reageert "Is dit ESPN? Ik dacht dit was PSV TV", zegt een lachende Til, die vervolgens wijst naar Janssen en de verslaggeefster recht in de ogen aankijkt: "Werk jij voor ESPN? Dat wist ik niet, haha!"

