Late treffer Bellingham ontneemt Barcelona laatste sprankje hoop op titelprolongatie

Real Madrid heeft zondagavond in de Clásico tegen FC Barcelona een voorschot genomen op de Spaanse titel. De Catalanen, die er vorig jaar nog met het kampioenschap vandoor gingen, kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar zagen De Koninklijke zich beide keren terugknokken en via goudhaantje uiteindelijk alsnog de volle buit pakken: 2-3. Voor eindigde de confrontatie met de aartsrivaal vlak voor rust op dramatische wijze.

Midweeks beleefden beide teams een achtbaan van succes en teleurstelling op het Europese toneel. Real Madrid had strafschoppen nodig om titelhouder Manchester City van zich af te schudden. FC Barcelona was minder fortuinlijk door de uitschakeling op eigen veld tegen Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

Uiteraard verscheen Frenkie de Jong aan de aftrap, met naast hem op het middenveld Andreas Christensen. De Deen kopte na geblunder van doelman Andriy Lunin al na zes minuten raak uit een hoekschop. Een kwartier na het openingsdoelpunt deed FC Barcelona de rivaal de 1-1 cadeau. João Cancelo liet zeer onhandig zijn been staan én daar viel Lucas Vázquez zeer dankbaar overheen. Vinícius Junior benutte de toegekende strafschop. Barça leek later wederom uit een corner te scoren, maar de VAR kon geen uitsluitsel geven of de inzet van Lamine Yamal volledig over de lijn was. Kort voor rust moest Frenkie de Jong de strijd staken met een ogenschijnlijk vervelende enkelblessure na een duel met Federico Valverde. De Nederlandse international verliet per brancard het veld, een beeld dat niemand minder dan twee maanden voor de start van het EK had willen zien.

Real Madrid was in La Liga in thuiswedstrijd al het gehele seizoen ongeslagen, terwijl FC Barcelona in competitieverband nog geen uitwedstrijd verloor. In het tweede bedrijf hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Door het zware midweekse programma leken de krachten al snel weg te vloeien. Een benutte rebound van invaller Fermín López bracht de bezoekers voor de tweede keer de voorsprong. Na een geniale voorzet Vinícius Junior trok Vázquez de stand razendsnel alweer gelijk. In het vervolg hield Ter Stegen met puik keeperswerk de rappe Vinícius Junior van scoren af. Een kans op een derde voorsprong bleef uit voor FC Barcelona, maar Bellingham sloeg net als in de heenwedstrijd in de ultieme slotfase toe. Een intikker in blessuretijd maakte van de titelrace - met nog zes wedstrijden - een gelopen koers.