Solskjaer baalde van United-directie na mislopen supersterren: 'Deze jongen moeten jullie kopen'

Ole Gunnar Solskjaer is op het YouTube-kanaal The Overlap ingegaan op afgeketste transfers van en tijdens zijn periode als coach van Manchester United. In gesprek met Roy Keane, Ian Wright, Gary Neville, Jamie Carragher en Jill Scott vertelt de Noor hoe dichtbij hij was.

Solskjaer was twee seizoenen lang de trainer van Erling Haaland, toen laatstgenoemde nog bij Molde FK in Noorwegen speelde. Overtuigd van zijn potentie, belde Solskjaer in de zomer van 2018 Manchester United op en zei: “Deze jongen moeten jullie kopen. Hij wordt geweldig.” The Red Devils namen dit verzoek niet ter harte, aangezien ze al genoeg scoutrapporten van andere spelers hadden liggen. Toen Solskjaer later interim-manager werd bij United, vroeg hij opnieuw aan de directie om de spits te kopen. “Hij had een afkoopclausule van 20 miljoen euro in zijn contract staan (bij Red Bull Salzburg, red.), geen enkele andere club had dit geld op tafel gelegd.” Ook toen bij Borussia Dortmund de afkoopclausule voor Haaland later werd verhoogd naar 60 miljoen euro, besloot United er geen werk van te maken.

Solskjaer had niet alleen Haaland graag willen binnenhalen, ook Bellingham was een van zijn transfer targets. In 2020 organiseerde de oud-coach van United een gesprek met Bellingham, die toen nog als 17-jarige bij Birmingham City speelde. Solksjaer vertelt in de video met welke speciale delegatie Bellingham toen te maken kreeg: “Ik, de manager, was er, Sir Alex Ferguson was er, Eric Cantona was erbij. We probeerden ons verhaal zo goed mogelijk te verkopen, maar Jude wist wat hij wilde, namelijk een bepaald aantal speelminuten in het eerste elftal. Hij was de meest volwassen 17-jarige die ik ooit gezien heb.” Volgens Solskjaer had Bellingham zijn carrière al helemaal gepland. In een ander deel van de YouTube-video laat de Noor nog weten hoe gecharmeerd hij was van Arsenal-revelatie Declan Rice. “Met hem op het middenveld waren we een stuk beter geweest.”