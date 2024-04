Van der Gijp zwaar onder de indruk: ‘Wat een beest, joh! Hij loopt iedere wedstrijd 24 kilometer!’

René van der Gijp is gigantisch te spreken over . De middenvelder van Real Madrid, die zondag de winnende goal maakte in de El Clásico, laat zich wekelijks zien en maakt op de analist van Vandaag Inside met name indruk met de arbeid die hij levert in een wedstrijd.

“Hoe lang houdt die Bellingham het vol?”, vraagt Gijp zich in eerste instantie af. “Ik weet het ook niet. Hij blijft óveral achteraan gaan”, reageert Wilfred Genee. “Dat kan niet! Die is twintig jaar, speelt drie wedstrijden en loopt iedere wedstrijd 24 kilometer! Níet normaal man, wát een speler is dat, joh”, looft Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

“Knap dat Borussia Dortmund hem op jonge leeftijd al heeft opgepikt in Engeland”, stelt Johan Derksen. “Waanzinnig knap. Wat een beest is dat, joh!”, complimenteert Van der Gijp andermaal. Door de goal van Bellingham ging Real Madrid in de 91e minuut met de winst aan de haal tegen FC Barcelona. De Koninklijke staat nu elf punten voor op Barça.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: ‘Je hoort nu: hij is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez: 'Het is natuurlijk jammer dat je een speler contracteert een dag later hoort: wat een vervelende...'