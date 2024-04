Boulevard: 'Jude Bellingham date met Nederlands model (25)'

, de 20-jarige superster van Real Madrid, is volgens diverse media aan het daten met het Nederlandse model en influencer Laura Celia Valk (25). De twee zouden elkaar via een datingapp hebben leren kennen en inmiddels een aantal weekenden samen hebben doorgebracht in de Spaanse hoofdstad.

Het betere gossip-werk is de Engelse tabloid The Sun wel toevertrouwd, zo bewijst de krant ook in het geval van Bellingham en Valk. "De influencer heeft toegegeven dat de voetballer haar vanuit Amsterdam heeft laten overvliegen naar Madrid", weet het medium op basis van een bron te melden.

Artikel gaat verder onder video

Valk, die ruim 370.000 volgers op Instagram heeft, zou daar bij een modellenklus eerder deze maand bepaald geen geheim van hebben gemaakt: "Laura was behoorlijk open tegenover alle makeup artists over hem. Praktisch iedereen op de set was aan het eind van de dag op de hoogte", wordt dezelfde bron geciteerd. "Ze heeft de afgelopen weekenden bij hem doorgebracht in Madrid en is smoorverliefd", voegt die persoon er nog aan toe.

De Telegraaf weet bovendien dat Bellingham en zijn Nederlandse verovering samen gesignaleerd zouden zijn rond de wedstrijd van De Koninklijke tegen Athletic, die op 31 maart gespeeld werd in stadion Santiago Bernabéu. De Engelsman stond die dag de volle 90 minuten op het veld en pakte met zijn club drie punten door twee treffers van de Braziliaan Rodrygo.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mikky Kiemeney laat van zich horen na nieuws over Frenkie de Jong

Mikky Kiemeney heeft een liefdevolle boodschap voor Frenkie de Jong na de nieuwe enkelblessure van de middenvelder.