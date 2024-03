RB Leipzig laat Real Madrid gigantisch zweten, maar moet tóch buigen voor Koninklijke

Real Madrid heeft woensdagavond de volgende ronde in de Champions League bereikt. RB Leipzig maakte het de ploeg van Carlo Ancelotti niet makkelijk in het Santiago Bernabéu, maar moest uiteindelijk wel het onderspit delven (1-1, 2-1 over twee wedstrijden). Vinícius Junior had een bepalende rol in de return in Madrid: de Braziliaan scoorde, maar ontsnapte ook aan een rode kaart tegen de Duitsers.

Het hoofdpersonage vandaag bij Real Madrid was overduidelijk de hoofdcoach. Vandaag werd onthuld dat Ancelotti een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd hangt vanwege belastingfraude. Het betrof zijn vorige periode als trainer van de Koninklijke tussen 2013 en 2015, waarin hij de Spaanse belasting ontdook.

De thuisploeg maakte totaal geen haast met de 0-1 overwinning uit de heenwedstrijd op zak. RB Leipzig kreeg in de eerste helft via driemaal Openda en Simons meerdere schietkansen, maar meer gaf de thuisploeg niet toe. De Madrilenen speelden dit seizoen in alle competities zestien thuiswedstrijden en enkel Rayo Vallecano en stadsgenoot Atlético Madrid sleepten er in Bernabéu een gelijkspel uit. Een overwinning leek dan ook schier onmogelijke opgave voor de ploeg uit RB Leipzig, maar de Duitsers voerden in de eerste helft wel degelijk de boventoon.

Uitgefloten door de eigen supporters begon Real Madrid getergd aan de tweede helft, maar de meeste dreiging kwam van Duitse zijde. Toch leverde een puntgave assist van Bellingham op Vinícius de onverdiende 1-0 op en daarmee veerde ook het publiek wat op. De ploeg van trainer Rose leek totaal niet van slag en captain Orbán kopt razendsnel de gelijkmaker tegen de touwen. In de nog twintig resterende minuten raakte nota bene de Spanjaard Olmo nog de lat. Verder kwam RB Leipzig niet, waardoor het enige hoogtepunt op de verjaardag van Real Madrid het behalen van de kwartfinale was.