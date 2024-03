Celstraf van bijna vijf jaar geëist tegen Carlo Ancelotti

Uitgerekend op de dag dat Real Madrid z’n 122e verjaardag viert en zich ten koste van RB Leipzig hoopt te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, eist het Openbaar Ministerie van Madrid een jarenlange gevangenisstraf tegen Carlo Ancelotti. De huidige oefenmeester van de Spaanse grootmacht wordt beschuldigd van belastingfraude en zou om die reden vier jaar en negen maanden in de cel moeten zitten.

Ancelotti begon in de zomer van 2021 aan zijn tweede termijn als hoofdtrainer van Real Madrid. De Italiaan stond tussen 1 juli 2013 en 25 mei 2015 ook al voor de groep bij de Koninklijke. Met Ancelotti aan het roer won Real Madrid onder meer de Champions League in 2014, door in de finale na verlenging af te rekenen met stadgenoot Atlético Madrid. Gedurende zijn eerste periode in de Spaanse hoofdstad zou hij echter het Ministerie van Financiën voor 1,06 miljoen euro hebben opgelicht. Dat meldt Marca woensdagmorgen althans. Omdat de keuzeheer in die periode werkzaam was bij Real en woonachtig in Madrid, viel hij onder het Spaanse belastingstelsel.

Het Openbaar Ministerie (OM) in de Spaanse hoofdstad verwijt Ancelotti een ‘complex en verwarrend netwerk van bedrijven te hebben gelanceerd om deze inkomsten te kanaliseren’. Marca schrijft dat Ancelotti op die manier de ‘Spaanse schatkist’ heeft ontdoken. De Italiaanse trainer, die dit seizoen met Real Madrid hard op weg is om zijn tweede Spaanse landstitel in de wacht te slepen, heeft naar verluidt belasting vermeden door inkomsten uit beeldrechten te genereren. Hij is zeker niet de enige grote naam uit de voetballerij die de afgelopen jaren weinig vrienden heeft gemaakt bij de Spaanse belastingdienst. In het recente verleden werden ook onder meer Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo aangeklaagd wegens belastingfraude.

Dat het OM Ancelotti voor bijna vijf jaar de bak in wil sturen, betekent nog niet dat hij daadwerkelijk naar de gevangenis moet. “In de meeste gevallen eindigden dergelijke zaken in een schikking met de autoriteiten. Als een gevangenisstraf in Spanje wordt gereduceerd tot minder dan twee jaar, verandert die bij een financieel misdrijf in een voorwaardelijke straf”, zo weet Voetbal International. Het maakt het nieuws er natuurlijk niet minder vervelend op voor Real Madrid en Ancelotti. De huidige koploper in LaLiga bereidt zich voor op de return tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. Het duel in Madrid begint woensdagavond om 21.00 uur.