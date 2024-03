Jan Boskamp onthult live op televisie: 'Ik heb vijf jaar voorwaardelijke celstraf gekregen'

Jan Boskamp heeft woensdagavond live op televisie bekendgemaakt dat hij in het verleden een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar heeft gekregen. Het onderwerp kwam ter sprake in de uitzending op RLT7 wegens het nieuws rondom Carlo Ancelotti, tegen wie in Spanje een gevangenisstraf van vijf jaar is geëist.

In de uitzending op RTL7, waarin vooruitgeblikt werd op de wedstrijd tussen Real Madrid en RB Leipzig, gingen analisten Jan Boskamp en Theo Jansen in op de eis van het Spaanse Openbaar Ministerie tegen de succesvolle trainer. Ancelotti is beschuldigd van belastingontduiking, maar Jansen verwacht niet dat de trainer zich zorgen moet maken: "Het verleden heeft uitgewezen dat Messi, Ronaldo en heel veel mensen binnen Spanje dit hebben meegemaakt. Volgens mij is er nog nooit iemand in een cel gezet, dus ik verwacht hier ook weinig van. Uiteindelijk komen ze er vanaf met een boete of een voorwaardelijke straf."

Vervolgens doet Boskamp een verhaal uit het verleden uit de doeken: "Ik heb het in België ook meegemaakt, dan spreken we over veertig jaar terug. Ik moest betalen en dan krijg je ook voorwaardelijk. Ik weet het nog goed, ik kreeg vijf jaar voorwaardelijk", onthult Boskamp lachend, waarna presentator Marcel Meijer met een grote lach op zijn gezicht reageert: "We zitten hier met een crimineel aan tafel", zegt hij gekscherend.