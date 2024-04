'FC Barcelona stapt drie dagen na de Clásico tegen Real Madrid naar de rechter'

FC Barcelona stapt naar de rechter om uitsluitsel te krijgen over het ‘spookdoelpunt’ van in de Clásico tegen Real Madrid. Dat meldt RAC 1 woensdagmorgen. President Joan Laporta maakte eerder deze week al bekend dat hij bij de Spaanse bond alle beelden en geluidsfragmenten van de arbitrage had opgevraagd, maar hij heeft naar verluidt nul op het rekest gekregen. De club geeft de strijd echter niet op en nu is het aan de rechter om te besluiten of Barça wel of niet recht heeft op het verkrijgen van de arbitrale communicatie.

Real Madrid boekte zondagavond een zwaarbevochten 3-2 overwinning op FC Barcelona, maar bij het klinken van het laatste fluitsignaal was het al duidelijk dat het laatste woord over de wedstrijd nog niet was gezegd of geschreven. FC Barcelona opende al vroeg in de wedstrijd de score, maar kon door een snelle gelijkmaker van Vinícius Júnior niet heel lang genieten van de voorsprong. De Catalanen leken nog voor rust opnieuw de leiding te nemen. Yamal veranderde een hoekschop zodanig van richting dat Real-doelman Andrij Lunin leek geklopt, maar volgens de VAR frommelde laatstgenoemde de bal op tijd uit zijn doel.

Op afbeeldingen en video’s had het er echter alle schijn van dat de bal de doellijn wel degelijk had gepasseerd. Die heeft Laporta ook gezien, waarop de president van FC Barcelona maandag vertelde dat de club bij de Spaanse bond de volledige communicatie van de arbitrage had opgevraagd. Mocht daaruit blijken dat het wel degelijk een doelpunt had moeten zijn, dan sloot Laporta zelfs niet uit om een verzoek in te dienen om de wedstrijd over te spelen. Volgens RAC 1 heeft FC Barcelona de beelden en geluidsfragmenten echter niet ontvangen, waardoor het heeft besloten om naar de rechter te stappen. De huidige nummer twee van Spanje hoopt op die manier alsnog volledige openheid van zaken te krijgen.

FC Barcelona kwam in de tweede helft alsnog voor de tweede keer op voorsprong, maar doelpunten van Lucas Vázquez en Jude Bellingham bezorgden Real Madrid alsnog de volle buit. Daardoor is het verschil tussen Real en FC Barcelona inmiddels elf punten in het voordeel van de hoofdstedelingen, die met nog maar zes wedstrijden te gaan de landstitel voor het grijpen hebben. Voor FC Barcelona dreigt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. De formatie van coach Xavi Hernández werd voortijdig uit het bekertoernooi gekegeld en vorige week door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de Champions League.

