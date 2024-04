Joan Laporta dreigt met serieuze vervolgstappen na omstreden beslissing bij Real Madrid - FC Barcelona

FC Barcelona-president Joan Laporta sluit niet dat uit dat de club vervolgstappen gaat ondernemen tegen een beslissing van de arbitrage tijdens de Clásico tegen Real Madrid (3-2 verlies). Mocht uit beelden en audio blijken dat het ‘spookdoelpunt’ van Lamine Yamal in de eerste helft ‘gewoon’ had moeten tellen, dan dreigt Laporta met een verzoek om de wedstrijd over te spelen.

Er stond nogal wat druk op de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. De thuisploeg had bij aanvang een voorsprong van acht punten. FC Barcelona moest dus winnen om in de race te blijven voor de landstitel én na de uitschakeling door Paris Saint-Germain de kwartfinales van de Champions League een nieuwe uitschakeling te voorkomen. De Catalanen openden al vroeg de score en dachten na de gelijkmaker van Vinícius Júnior via Yamal opnieuw de leiding te nemen. De jonge aanvaller toucheerde een hoekschop zodanig van richting dat Real-doelman Andrij Lunin leek te worden geklopt, maar hij frommelde de bal op de valreep nog uit zijn doel.

Artikel gaat verder onder video

Op de beelden had het er echter heel veel van weg dat de bal de doellijn al had gepasseerd. De VAR nam uitgebreid de tijd om het moment te bekijken, maar besloot uiteindelijk om geen doelpunt toe te kennen aan FC Barcelona. Het bleef bij 1-1. De bezoekers namen in de tweede helft wél de leiding, maar doelpunten van Lucas Vázquez en Jude Bellingham bezorgden de thuisploeg toch nog de volle buit en daarmee naar alle waarschijnlijkheid ook de landstitel. Het laatste woord over de Clásico is echter nog niet gezegd. “Er zijn instrumenten zoals de VAR die zouden moeten bijdragen aan een eerlijkere competitie, en niet andersom”, briest Laporta in een zelf opgenomen video, waarin hij reageert op het omstreden moment van zondagavond.

Laporta heeft bij de Spaanse bond videobeelden en audiobestanden van de arbitrage opgevraagd om opheldering te verkrijgen. “Als wordt bevestigd dat het een legaal doelpunt was, ondernemen we stappen en sluiten we niet uit dat we om het overspelen van de wedstrijd vragen”, aldus de preses van FC Barcelona. Het ‘spookdoelpunt’ van Yamal is overigens niet het enige moment waarover FC Barcelona en Laporta niet zijn te spreken. “Tot slot wil ik benadrukken dat we ons weliswaar op dit moment zullen concentreren, maar dat we het ook niet eens zijn met verschillende acties in de loop van de wedstrijd, die weliswaar door de VAR geraadpleegd konden worden, maar dat dit instrument op onbegrijpelijke wijze door de scheidsrechter werd genegeerd”, zo klinkt het.

Onduidelijk is op welke momenten Laporta doelt, maar de strafschop voor Real Madrid in de achttiende minuut is waarschijnlijk één daarvan. De scheidsrechter wees na een vermeende overtreding van Pau Cubarsí op Vazquez naar de stip, maar in de herhaling was duidelijk te zien dat de Real Madrid-speler wel heel nadrukkelijk op zoek ging naar contact. De arbiter ging het moment echter niet terugkijken en de strafschop werd benut door Vinícius.

