Real Madrid maakt gehakt van FC Barcelona en dankt waanzinnige Vinícius Júnior

Real Madrid heeft zondagavond de strijd om de Spaanse Supercopa gewonnen. In het Saudische Riyadh werd aartsrivaal FC Barcelona met klinkende cijfers verslagen door de formatie van Carlo Ancelotti: 4-1. werd de grote man in het KSU Stadium, want de Braziliaan was in één helft drie keer trefzeker.

De Koninklijke kende een waanzinnige start in Saudi-Arabië. Al na zeven minuten spelen zette Vinícius Júnior Real Madrid op aangegeven van Jude Bellingham op voorsprong, waarna de nummer twee van Spanje direct doorpakte. Drie minuten na de openingstreffer was het opnieuw Vinícius Júnior die trefzeker was en de zorgen aan de kant van FC Barcelona wist te vergroten. Real Madrid domineerde, maar zag De Catalenen in de eerste helft wel terugkomen in de wedstrijd. Robert Lewandowski maakte er 2-1 van en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Kort daarna stond Vinícius Júnior echter opnieuw op, want de 23-jarige vleugelspeler maakte er vanaf de penaltystip 3-1 van. Hij maakte daarmee zijn hattrick compleet. Na de rust was het een stuk minder spectaculair in Saudi-Arabië, want er werden een stuk minder kansen gecreerd. Real Madrid was in halverwege het tweede bedrijf nog wel trefzeker via Rodrygo, die de eindstand bepaalde op 4-1.