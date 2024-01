Van der Vaart: ‘Ik vind het treurig dat hij daar speelt, die komt echt niet in Oranje’

Rafael van der Vaart vindt het jammer dat bij Bournemouth speelt. De analist denkt dat Kluivert in potentie in aanmerking kan komen voor het Nederlands elftal, maar niet als hij voor een club als Bournemouth speelt, zo geeft hij aan bij Studio Voetbal.

Presentator Sjoerd van Ramshorst komt met de stelling of kersvers Curaçao-bondscoach Dick Advocaat een hengeltje moet werpen naar Kluivert. Van der Vaart twijfelt: “Nou, ik vind het eeuwig zonde dat hij daar (Bournemouth, red.) speelt, want hij heeft zoveel kwaliteiten. Ergens vind ik het ook wel een beetje treurig”, zegt de oud-prof.

“We horen weinig van hem. Hij speelde eerst bij Valencia, dat vind ik een mooie club. Dan speel je je in de kijker. Maar als je bij Bournemouth speelt, kom je echt niet in het Nederlands elftal”, gaat Van der Vaart verder. Bournemouth is op dit moment de nummer twaalf van de Premier League. Valencia bezet de zevende plaats in LaLiga.

Bournemouth kreeg zondag pak op de broek in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-4 nederlaag). Kluivert begon vanaf de aftrap en trok in de eerste helft de aandacht naar zich toe toen hij solliciteerde naar een directe rode kaart. De aanvaller was veel te laat en schopte Luis Díaz behoorlijk hard op de scheenbeen.