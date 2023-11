Van der Vaart: 'Hij is de allerbeste linksback die Nederland nooit gehad heeft, Ronaldo werd helemaal gek van hem'

Rafael van der Vaart heeft in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport een groot compliment gemaakt naar , waar laatstgenoemde ongetwijfeld een dubbel gevoel aan over zal hebben gehouden. Van der Vaart en Drenthe kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij Real Madrid en kwamen elkaar ook tegen bij het Nederlands elftal. Volgens de oud-speler van ook Ajax, Tottenham Hotspur en HSV is Drenthe ‘de beste linksback die Nederland nooit heeft gehad’.

Drenthe kondigde eerder deze week zijn afscheid als voetballer aan. De voormalig linksback was de afgelopen jaren actief op amateurniveau, maar besloot om zijn voetbalschoenen definitief in de kast te stoppen. Het voelt als een eeuwigheid geleden dat hij als jonge speler de overstap maakte van Feyenoord naar Real Madrid. Slechts 36 wedstrijden in de Rotterdamse hoofdmacht gespeeld, maar de Koninklijke telde in de zomer van 2007 al veertien miljoen euro voor hem neer. Een jaar later streek ook Van der Vaart neer in de Spaanse hoofdstad.

Hoewel Van der Vaart op dat moment al een paar jaar actief was op het hoogste niveau en een belangrijke rol had in het Nederlands elftal, voelde hij zich niet verplicht om zich over de jonge Drenthe te ontfermen. “Je moet zelf je fouten maken en er ook van leren, zolang je er uiteindelijk maar van leert. Alleen op dat moment was ik ook niet de oudste. Ik had wel een vrouw en een kind, maar ik kon hem niet veel leren omdat ik toen ook nog veel met mezelf bezig was”, vertelt Van der Vaart. “Wat ik wel jammer vond en dat is het enige wat ik ook weleens tegen hem heb gezegd: ik denk dat Royston de allerbeste linksback is geweest die Nederland nooit heeft gehad.”

Drenthe kwam slechts één keer in actie voor het Nederlands elftal. Dat was op 17 oktober 2010 in een oefenwedstrijd tegen Turkije. Toeval of niet, Drenthe kwam in die wedstrijd in de slotfase binnen de lijnen voor Van der Vaart. Een vervolg zou zijn invalbeurt dus niet krijgen en hoewel Van der Vaart het niet met die woorden zegt, lijkt hij van mening te zijn dat vooral Drenthe zelf dat te verwijten valt. “Als hij had gezegd: het egootje gaat even weg, dat straatvoetbal en mensen voor lul zetten ook, dan had hij tot vier jaar geleden nog steeds linksback gespeeld.”

Cristiano Ronaldo werd gek van Drenthe

Van der Vaart was duidelijk onder de indruk van de voetballer Drenthe. De huidige analist kan zich nog een trainingskamp met Real Madrid voor de geest halen. De Koninklijke had die zomer een (voormalig) recordbedrag betaald voor de komst van Cristiano Ronaldo. De Portugees kwam tijdens een training in Ierland tegenover Drenthe te staan, maar dat beviel hem totaal niet. “Toen hadden we een trainingskamp in Ierland en was Ronaldo net gekomen. Die Pellegrini (hoofdtrainer van Real Madrid, red.) zette mijn kont toen op Ronaldo, maar dat vond ik dan wel leuk”, vertelt Drenthe zelf. Van der Vaart begint te lachen als hij eraan terugdenkt. “Die Ronaldo werd helemaal gek van hem. En terecht, want Royston was snel, wendbaar en technisch. Hoe ga je hem voorbijkomen? Dus Ronaldo ging op een gegeven moment maar linksbuiten lopen, want hij wist helemaal niet meer wat hij moest doen.”