Van der Vaart: 'Hij is op dit moment de beste optie en dat is best wel tekenend'

Rafael van der Vaart hoopt dat het Nederlands elftal in de nabije toekomst weer een vaste eerste keeper krijgt. Bart Verbruggen staat vrijdagavond tegen Frankrijk onder de lat. Hij is alweer de achtste Oranje-doelman in twee jaar tijd.

De 21-jarige keeper van Brighton & Hove Albion maakt in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk zijn debuut in het Nederlands elftal. "Laten we hopen dat we eindelijk weer een keeper krijgen waarvan we denken: dit is hem, hier gaan we de komende jaren heel veel plezier van krijgen. Ik verlang er bijna naar", aldus Van der Vaart bij de NOS.

Volgens Van der Vaart is Verbruggen op dit moment niet de beste doelman van het Nederlands elftal. "Onze beste keeper is op dit moment de keeper van Sparta (Nick Olij, red.), als je kijkt naar vorm. Dat is best wel tekenend voor Sparta, maar het is wel zo."

In zijn tijd als speler was er veel minder discussie over de positie onder de lat. "Wij hebben gewoon geluk gehad dat we een generatie keepers hadden waar we ons niet druk om maakten. Bij Edwin van der Sar schoten we op de training wel eens op hem. Dat hele doel was bezet. Hij zat echt in je hoofd."