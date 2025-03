Ajax stelt definitief nieuwe algemeen directeur aan: 'Het is een grote eer'

De raad van commissarissen van Ajax wil het contract van Menno Geelen verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2026 af, maar daar moet een jaar aan worden toegevoegd. Bovendien gaat hij definitief aan de slag als algemeen directeur. Geelen is sinds 2016 werkzaam als commercieel directeur, maar werd interim-algemeen directeur toen Alex Kroes in april 2024 uit zijn functie werd gezet.

Sinds hij op 10 mei 2024 op interim-basis algemeen directeur werd, zijn de werkzaamheden van Geelen als commercieel directeur op interim-basis overgenomen door Cas Biesta. Inmiddels is dus duidelijk dat de 43-jarige Geelen niet terugkeert in zijn oude functie. Hij wordt definitief de algemeen directeur van Ajax en kan nu al rekenen op een contractverlenging tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

In het persbericht van Ajax noemt Geelen het 'een eer' om het afgelopen jaar interim-algemeen directeur te zijn geweest. “Die eer werd groter toen het verzoek kwam om dit te blijven doen. Ik heb daarbij altijd aangegeven dat dit een beslissing is van de rvc én dat ik vind dat oud-spelers belangrijke rollen binnen de organisatie horen te hebben", geeft hij aan. "Ik ben de rvc dankbaar en ik ben blij met de toezegging dat we oud-spelers verder kunnen opleiden. Met deze verlenging is er niet alleen meer tijd om dit zorgvuldig te doen, maar kunnen we ook met het huidige directieteam, de rvc en de Bestuursraad de bestuurlijke rust bewaren. Zodat de focus kan blijven liggen op dat waar het allemaal om draait; het voetbal.”

'Menno Geelen heeft zich bewezen'

President–commissaris Carolien Gehrels stelt dat Geelen zowel binnen als buiten de club een 'groot draagvlak' heeft en dat hij op interim-basis 'uitstekend' werk heeft verricht. “De rvc heeft er alle vertrouwen in dat Menno de club en de organisatie een stap verder brengt. Op deze manier borgen we continuïteit en stabiliteit, bovendien vinden we het heel belangrijk dat ook mensen binnen de organisatie met talent kunnen doorgroeien. Menno werkt al vijftien jaar bij Ajax en is daar een prachtig voorbeeld van. Menno gaf aan open te staan voor een vaste rol als algemeen directeur, als daarbij ruimte zou blijven voor het opleiden van oud-spelers voor een bestuurlijke topfunctie. We hebben veel vertrouwen in het huidige directieteam en de koers die is ingezet."

Vind jij dat Menno Geelen de juiste keuze is als algemeen directeur van Ajax? Laden... 90.8% Ja, hij heeft zich bewezen 9.2% Nee, er zijn betere opties 87 stemmen

