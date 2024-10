Ajax-speler emotioneel: ‘Ik had wat geklap verwacht, maar dit was ontroerend’

had zich geen beter ontvangst kunnen wensen bij Ajax, zo vertelt hij in een interview tegenover Het Parool. De middenvelder, die half september terugkeerde in Amsterdam, genoot van de supporters, die maar wat duidelijk lieten blijken wat ze van de transfer vonden.

Klaassen keerde in september, voor de tweede keer, terug bij Ajax. De middenvelder vertrok een jaar geleden juist uit de Johan Cruijff ArenA omdat hij het niet eens was met de beleidsbepalers. “Ik zag de club veranderen. In de seizoensvoorbereiding lag de lat naar mijn idee niet meer hoog genoeg. De standaarden werden naar beneden gehaald en lagen niet meer op het niveau dat we gewend waren”, begint de routinier, die het vertrek van Dusan Tadic als voorbeeld noemt.

“Ik stond niet achter die denk- en werkwijze. Tegelijkertijd proefde ik niet dat Ajax mij graag wilde behouden. Daarom ging ik nadenken over een vertrek”, gaat Klaassen verder. De middenvelder vertrok naar Internazionale, werd kampioen, maar moest het vooral doen met een reserverol. Na een ‘stage’ bij Ajax in de zomer, tekende Klaassen een contract bij de Amsterdammers.

De 31-jarige keerde in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard terug in de Johan Cruijff ArenA. Supporters van de Amsterdamse club zongen hem minutenlang toe. “Dat doet me vanzelfsprekend veel,” zegt hij. “Ik had wel wat geklap verwacht, maar dit was overweldigend. Ontroerend”, sluit Klaassen af.

