Verrassend: voormalig Ajax-spits uit 2022 staat voor opmerkelijke overstap naar Juventus

Opvallend nieuws uit Italië, waar transferspecialist Rudy Galetti weet te melden dat Juventus nieuwe gesprekken gaat voeren met over een transfer. De voormalig flop van Ajax staat op het verlanglijstje van De Oude Dame.

Lucca speelde in seizoen 2022/23 bij Ajax, dat hem huurde van Serie B-club Pisa. De boomlange aanvalsleider kon in Amsterdam alleen mondjesmaat indruk maken als invaller, al maakte hij in zestien wedstrijden slechts twee doelpunten. In Jong Ajax was de Italiaan met zes doelpunten in veertien wedstrijden een stuk productiever.

In Amsterdam waren echter maar weinig mensen die wakker lagen van het vertrek van Lucca, die bij Udinese in de Serie A belandde. Verrassenderwijs wist de aanvaller op het hoogste Italiaanse niveau wél te imponeren. Met acht doelpunten in 37 competitiewedstrijden kende hij een goed seizoen. In het huidige seizoen heeft Lucca al vier doelpunten achter zijn naam weten te zetten.

Niet voor niks duikt de spits daarom op op het verlanglijstje van Juventus. De grootmacht is naar verluidt bezig om gesprekken in te plannen met Lucca. De oud-Ajacied is echter niet de enige speler die Juve op het lijstje heeft staan, al noemt Galetti geen concrete namen.

🚨🗣️ #Juventus are set for fresh talks over Lorenzo #Lucca.



‼️ The 🇮🇹 striker - who scored again yesterday against Cagliari - is among the names on Juve's shortlist to strengthen their attack. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/icdaPvxyHi — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 26, 2024

