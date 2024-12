Brian Brobbey hekelt Marc Nagtegaal en heeft één favoriete scheidsrechter

is geen fan van de Nederlandse scheidsrechters. De spits van Ajax merkt op dat er in Europese wedstrijden meer toegelaten wordt en hoopt dat ook vaker in de Eredivisie te zien. Bas Nijhuis staat er wél goed op bij Brobbey, omdat hij met zijn stijl van fluiten veel meer toelaat.

Op de persconferentie werd Brobbey gevraagd naar de afgekeurde goal van hem zondag tegen AZ. Volgens scheidsrechter Marc Nagtegaal maakte Brobbey een overtreding voor zijn treffer, waardoor hij al op zijn fluit blies voor de bal in het net lag: "Ik vond het eigenlijk niks. Hij hield mij ook vast", zegt de aanvaller over de discutabele beslissing van scheidsrechter Nagtegaal.

Op een vraag van Mike Verweij over de manier van fluiten van de Nederlandse arbiters geeft Brobbey vervolgens aan dat scheidsrechters in Europese wedstrijden veel meer toelaten dan in Nederland. Waar dat aan ligt weet Brobbey niet, maar de 22-jarige Amsterdammer vindt het wel een stuk prettiger spelen: "Ja, ze laten veel meer doorgaan, dus dat is wel lekker", geeft Brobbey aan.

LEES OOK: Farioli geeft basisspeler prijs: ‘Je laat me altijd mijn opstelling verklappen’

In de Eredivisie is er volgens hem één arbiter die op een soortgelijke manier fluit als de meeste scheidsrechters in Europese wedstrijden en dat is Nijhuis. De arbiter uit Enschede zal Brobbey dan ook vaker willen tegenkomen bij wedstrijden van Ajax: "Een scheidsrechter die in Nederland veel laat doorgaan is Nijhuis, dus ik vind het ook leuk als hij fluit. Hij mag zondag komen, ja!"

Komend weekend zal Brobbey zijn geliefde scheidsrechter echter niet tegenkomen, want Nijhuis fluit komend weekend het duel tussen SC Heerenveen en PSV. Ajax krijgt Jeroen Manschot als arbiter.

