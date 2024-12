Farioli geeft basisspeler prijs: ‘Je laat me altijd mijn opstelling verklappen’

Francesco Farioli heeft woensdagmiddag al prijsgegeven dat in de basis zal beginnen bij Ajax tegen Lazio in de Europa League. De oefenmeester was niet van plan iets te verklappen, maar laat zich toch verleiden door Cristian Willaert. Daar moet de Italiaan vervolgens om lachen.

Ajax moest de afgelopen periode meerdere sterkhouders missen wegens blessures. Zo ontbrak Mika Godts een aantal weken met een hamstringblessure, waarna hij afgelopen weekend zijn rentree maakte. Ook Rensch moest de laatste duels overslaan nadat hij op bezoek bij NEC geblesseerd was uitgevallen, terwijl Jordan Henderson niet fit genoeg was in te vallen tegen AZ afgelopen zondag.

Op de persconferentie krijgt Farioli van Willaert de vraag hoe het ervoor staat met het drietal. “Het gaat goed met ze, dus ze zullen onderdeel uitmaken van de wedstrijdselectie”, bevestigt de Italiaan. “Sommigen van hen zouden vrijwel de hele wedstrijd kunnen spelen.”

Dat antwoord is voor de journalist duidelijk niet voldoende, dus hij vraagt of dit niet geldt voor Rensch. “Rensch wel”, countert Farioli, waarna hij in de lach schiet. “Je laat me altijd mijn opstelling van tevoren verklappen. Ik probeer het niet te doen, maar ja. Het is prima zo.” Daarmee lijkt de oefenmeester er sterk naar te hinten dat Rensch donderdag aan de aftrap verschijnt.

