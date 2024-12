Mike Verweij baart opzien met vraag aan Mika Godts na Ajax - Lazio

Mike Verweij heeft donderdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Lazio nogal wat opzien gebaard met een vraag aan over een vertrek uit Amsterdam. De clubwatcher van De Telegraaf was benieuwd of Godts, vanwege het feit dat de Amsterdammers minder hoge salarissen betalen, heeft overwogen om komende zomer transfervrij te vertrekken. Dat heeft geen moment door de Belg zijn hoofd gespookt en had ook helemaal niet gekund, want zijn vorige contract liep tot medio 2027.

Menigeen zou het bijna vergeten, maar Godts is nog geen twee jaar speler van Ajax. De aanvaller arriveerde begin 2023 in Amsterdam. Hij had niet veel tijd nodig om zich in de kijker te spelen. Godts mocht zich in de slotfase van dat seizoen al een aantal keer in de hoofdmacht laten zien. Zijn grote doorbraak had in het daaropvolgende seizoen moeten volgen, maar mede vanwege blessureleed liet die op zich wachten. In de huidige jaargang breekt Godts dan eindelijk definitief door in het eerste van Ajax. Hij speelde donderdagavond tegen Lazio wedstrijd nummer 22 van dit seizoen. De teller staat op zeven doelpunten en vijf assists.

Ajax bekroonde de ontwikkeling en goede prestaties van Godts vorige maand al met een nieuw contract. De Belg was weliswaar nog in het bezit van een verbintenis tot de zomer van 2027, maar de Amsterdammers verzekerden zich in november van nog eens twee jaar Godts. Hij zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2029. Daarmee sprak Ajax, ondanks het feit dat de aanvaller op dat moment met een hamstringblessure aan de kant stond, z’n vertrouwen in hem uit. Godts keerde zondag tegen AZ terug binnen de lijnen en was meteen trefzeker, tegen Lazio kon hij het verschil niet maken.

Na afloop stelde Verweij Godts op de persconferentie een vraag over zijn contractverlenging. “Ajax betaalt niet meer de salarissen van de afgelopen jaren, waarom heb jij er toch voor gekozen om een nieuw contract te tekenen bij Ajax?”, zo vroeg de clubwatcher aan de aanvaller. “Omdat Ajax een mooie club is, ik nu goede stappen aan het zetten ben en als club zijn we ook goede stappen aan het zetten, dus ik wil daar deel van uitmaken”, zo klonk het antwoord. Verweij baarde vervolgens opzien door aan Godts te vragen of hij ‘nooit heeft overwogen om na dit seizoen transfervrij te zijn’. “Nee, nooit”, antwoordde de Belg stellig. Dat had, met een contract dat eerst tot de zomer van 2027 liep, dus ook niet gekund.

