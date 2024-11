Ajax slaat grote slag en legt sterkhouder langer vast

Ajax heeft het contract van verlengd tot medio 2029, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De jonge Belg, die momenteel geblesseerd is, lag eerst vast tot medio 2027 en tekent dus voor twee extra seizoenen.

Godts kwam in januari 2023 binnen bij Ajax als toptalent. De Amsterdammers hadden destijds een bedrag van een miljoen euro over voor de Belg. In april maakte de destijds zeventienjarige buitenspeler zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-0). Sinds dit seizoen is de aanvaller niet meer weg te denken uit de basis bij de ploeg van Francesco Farioli. Wel kampt hij momenteel met een blessure, die hem in ieder geval een aantal weken aan de kant houdt.

Bij Ajax zijn ze dolgelukkig met het feit dat Godts nu tot medio 2029 aan de club is verbonden. “Mika timmert sinds zijn komst bij Ajax enorm aan de weg en heeft zijn draai hier in Amsterdam helemaal gevonden”, geeft technisch directeur Alex Kroes aan. “Dit seizoen is hij onder leiding van Francesco Farioli helemaal opgebloeid en steeds sterker geworden. Met zijn individuele acties, doelpunten en assists is hij een zeer belangrijke speler in onze aanvalslinie. Momenteel staat hij jammer genoeg met een blessure langs de kant, maar we hopen hem spoedig weer binnen de lijnen te zien.”

Naast Godts is de verwachting dat Ajax binnenkort nog een contractverlenging bekend zal maken. Mike Verweij onthulde maandagmiddag namelijk dat de Amsterdammers op een haar na rond zijn met verdediger Youri Baas, die tot medio 2028 of 2029 moet bijtekenen.

