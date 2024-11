Rafael van der Vaart hekelt Ajax: 'Haal hem terug, dit slaat natuurlijk nergens op'

Rafael van der Vaart hoopt dat Ajax Simon Tahamata zo snel mogelijk terughaalt naar Amsterdam, zo heeft de voetbalanalist zondag aangegeven na de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. Van der Vaart was onder de indruk van Tahamata die volgens hem een functie binnen Ajax moet bekleden.

Tahamata moest Ajax zo'n half jaar geleden verlaten. Het vertrek van de 68-jarige oud-voetballer werd ingeluid door een besluit van de directie, die het aantal werkuren van de techniektrainer plots halveerde. "Ik liep daar zes dagen in de week rond. Ik kon niet opeens 20 uur uitsmeren over hetzelfde aantal dagen. John Heitinga, Gerald Vanenburg en ik, we moesten allemaal vertrekken. Terwijl we het dna van Ajax zijn", zei Tahamata vorige week in het Algemeen Dagblad. In Duitsland richtte Tahamata zijn eigen voetbalschool op, maar zijn vertrek bij Ajax heeft hem geraakt.

LEES OOK: Ajax dacht deze zomer serieus na over terugkeer: 'Ja, er zijn gesprekken geweest'

"Het doet hem veel verdriet dat hij niet meer bij Ajax werkt", weet Van der Vaart, die tegenover Ajax Life aangeeft dat hij niets van het vertrek van de Ajacied begrijpt: "Zo’n man moet je koesteren. Ik hoop dat hij snel terugkomt. Leuk hoor, zo’n voetbalschool, maar het slaat natuurlijk nergens op dat hij daar ergens in Berlijn mee bezig is", vind Van der Vaart. "Hij hoort gewoon bij Ajax. Hij is 68 jaar en loopt honderd keer soepeler dan dat ik doe. Echt geweldig. Simon is buitencategorie. Hij is misschien wel de allermooiste persoonlijkheid in het voetbal. Echt uniek", is Van der Vaart lovend.

Tahamata heeft een terugkeer naar Ajax zelf overigens nog niet uitgesloten. Hij heeft nog altijd contact met Alex Kroes, de technisch directeur van de Amsterdamse club.

