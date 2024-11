Ajax dacht deze zomer serieus na over terugkeer: 'Ja, er zijn gesprekken geweest'

Ajax heeft afgelopen zomer met Christian Chivu gesproken over een terugkeer naar Ajax, zo heeft de voormalig aanvoerder van de Amsterdamse club bevestigd tegenover ESPN. Chivu werd deze zomer nadrukkelijk aan Ajax gelinkt als nieuwe assistent-trainer, maar van een samenwerking kwam het niet.

"Er zijn gesprekken geweest, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot een samenwerking", geeft Chivu aan als hij wordt gevraagd naar de geruchten van afgelopen zomer "Wie weet wat de toekomst brengt. Ajax heeft met Francesco Farioli een uitstekende coach in huis gehaald. Hij presteert goed en brengt iets wat eerder ontbrak", is de voormalig verdediger van mening.

Artikel gaat verder onder video

De 44-jarige Roemeen volgt Ajax, ondanks dat het afgelopen zomer niet tot een samenwerking kwam met de Amsterdamse club, nog op de voet. Hij is blij om te zien dat er progressie wordt geboekt in Amsterdam. Na een aantal moeizame seizoenen lijkt trainer Farioli de boel aardig op de rit te hebben gekregen in een kort tijdsbestek.

"Ik kijk bijna alle wedstrijden en volg de competitie. Het lijkt dit seizoen veel beter te gaan in vergelijking met vorig jaar. Ajax moet terugkomen op de plek waarop het door de historie heen heeft gestaan. Ze doen het goed", vindt de Roemeen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verrassing voor Ajax-fans rondom Farioli: ‘Missen hem niet’

Het vertrek van Ajax-trainer Francesco Farioli bij OGC Nice doet de fans van de Franse club niet zo veel.