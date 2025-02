Voormalig Ajax-spits Lucca haalt zich woede van teamgenoten op zijn hals

heeft vrijdagavond geen vrienden gemaakt bij zijn club Udinese. De voormalig spits van Ajax eiste een strafschop op die eigenlijk genomen zou moeten worden door ploeggenoot Florian Thauvin. Ondanks pogingen van teamgenoten om de boomlange spits te stoppen, bleef de Italiaan volharden. Lucca benutte de penalty en werd vervolgens gewisseld door een furieuze trainer.

Het incident tijdens de wedstrijd tussen Udinese en Lecce vond plaats na 32 minuten. Na een VAR-ingreep besloot scheidsrechter Kevin Bonacina om de bezoekers een strafschop toe te kennen. Normaal gesproken neemt aanvoerder Thauvin de strafschoppen bij Udinese, maar Lucca eiste de bal op. Teamgenoten probeerden de bal nog te ontfutselen bij Lucca, maar de boomlange spits was onvermurwbaar.

Lucca benutte de strafschop, maar het besluit om de penalty op te eisen werd hem nog steeds niet in dank afgenomen. De oud-Ajacied vierde het doelpunt in zijn eentje en trainer Kosta Runjaic, die niet onder de indruk was van het gedrag van Lucca, besloot om de 24-jarige spits direct te wisselen. Op dat moment waren er slechts 35 minuten verstreken in het Stadio Via del Mare van Lecce.

Vanaf de reservebank zag Lucca vervolgens hoe zijn strafschop goed was voor drie punten. Heel populair heeft de spits zich echter niet gemaakt bij Udinese. Na de wedstrijd plaatste Le Zebrette een foto op X die een duidelijk beeld gaf van de situatie met Lucca. Terwijl zijn teamgenoten allemaal vrolijk juichend op de foto stonden, nam de spits achterin plaats met een chagrijnige blik.

Runjaic hamert op afspraken

Na afloop werd Runjaic gevraagd naar waarom hij Iker Bravo als invaller bracht voor doelpuntenmaker Lucca. "We hebben afspraken en er is een hiërarchie als het aankomt op penaltys. Ik was het al niet eens met de discussie, ze praatten er te lang over op het veld. Lucca maakte de beslissing uiteindelijk zelf als individu. Ik vond het beter hem naar de kant te halen, ondanks zijn goed ingeschoten penalty", aldus de oefenmeester op de persconferentie.

Hoewel het laatste woord nog niet is gezegd over het opeisen van de strafschop door Lucca, lijkt de spits zich niet al te veel zorgen te hoeven maken over zijn positie. "Ik nam deze beslissing. Ik heb niets met spelers die de regels niet respecteren. Ik moest simpelweg reageren. We gaan deze situatie de komende week oplossen en ons focussen op de volgende wedstrijd", besluit Runjaic.

