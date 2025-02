Davy Klaassen sluit vertrek bij Ajax niet uit

Francesco Farioli wil graag dat zijn contract bij Ajax verlengt, maar toch bestaat er de kans dat de aanvallende middenvelder de hoofdstad komende zomer gaat verlaten. Klaassen beschikt bij de Amsterdamse club over een aflopend contract en houdt zijn ogen open voor een mogelijk nieuw buitenlands avontuur.

Klaassen keerde in september vorig jaar voor de tweede keer terug bij Ajax. Afgelopen weekend in de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0) maakte de 32-jarige publiekslieveling zijn honderdste doelpunt in dienst van Ajax. Ondanks zijn leeftijd is Klaassen nog altijd van onschatbare waarde voor de Amsterdammers.

Het is niet voor niets dat Farioli wil dat clubicoon Klaassen behouden blijft voor Ajax. "Davy is een heel belangrijke speler voor de ploeg. Hij is niet de enige speler wiens contract afloopt. Er zijn gesprekken gaande binnen de club. In de komende weken wordt meer duidelijk", liet de Italiaanse oefenmeester weten na het duel met Heracles.

De aanvallende middenvelder speelde in drie periodes 344 wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor honderd doelpunten en 52 assists. Zelf staat de 41-voudig Oranje-international open voor een langer verblijf bij Ajax. De woorden van Farioli vallen goed bij Klaassen, die wel een kanttekening plaatst. "Dat is een mooie blijk van waardering. Iedereen weet hoe ik daar als Ajacied in sta, maar in het voetbal weet je het nooit."

Een vertrek bij Ajax valt dan ook niet uit te sluiten. "Natuurlijk kijk ik om me heen, want dat kan ik niet pas doen als Ajax zou besluiten niet met me door te willen of als we er niet uit komen. En mijn eerdere ervaringen in het buitenland waren mooie. Ik wacht gewoon rustig af", vervolgt Klaassen in gesprek met De Telegraaf.

Klaassen ging afgelopen zomer als 'stagiair' aan de slag bij Ajax, maar al snel werd duidelijk dat Farioli hem erbij wilde hebben. De routinier heeft in september behoorlijk ingeleverd om terug te keren bij 'zijn' club. "Ik ga niet over bedragen praten. Maar het is wel zo dat ik weleens meer heb verdiend. Al hoeven de mensen geen medelijden met me te hebben", erkent hij.

Clubwatcher Mike Verweij stelde die vraag omdat er momenteel behoorlijk wat talenten bij Ajax rondlopen die meer verdienen dan Klaassen. Daar tilt Hilversummer niet zo zwaar aan. "Ik wilde gewoon heel graag weer voor Ajax voetballen", klinkt het. Verweij onthulde in november vorig jaar hoeveel Klaassen verdient bij Ajax.

