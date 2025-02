Contract Davy Klaassen loopt af: 'Ajax betaalt hem consumptiebonnen'

Francesco Farioli hoopt dat een nieuw contract ondertekent bij Ajax. Afgelopen zomer werd de middenvelder voor een bescheiden salaris binnengehaald met een eenjarig contract. Klaassen presteert sindsdien uitstekend en dus rijst de vraag wanneer er nieuws over zijn toekomst verwacht kan worden.

Na de 4-0 overwinning op Heracles Almelo, de wedstrijd waarin Klaassen zijn honderdste doelpunt maakte voor Ajax, krijgt Farioli de vraag of hij wil dat het clubicoon behouden blijft voor de club. “Natuurlijk”, antwoordt de trainer. “Davy is een heel belangrijke speler voor de ploeg. Hij is niet de enige speler wiens contract afloopt. Er zijn gesprekken gaande binnen de club. In de komende weken wordt meer duidelijk.” Bij Ajax lopen de contracten van doelman Remko Pasveer en verdediger Daniele Rugani ook af.

Klaassen heeft een ‘bijzondere week’ achter de rug, weet Farioli. “Hij heeft twee wedstrijden gespeeld op een nieuwe positie.” Tegen Union Sint-Gillis (0-2 zege) speelde Klaassen als controleur, vanwege de blessure bij Jordan Henderson. Ook zondag tegen Heracles stond hij op die positie. Klaassen, die in het verleden bij Werder Bremen ook als controleur werd ingezet, gaf na afloop aan dat de nieuwe positie hem wel bevalt. “Je hebt het spel wat meer voor je en hebt wat meer overzicht”, zei hij daarover bij ESPN.

Farioli: 'Geweldige speech'

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heracles sprak Klaassen zijn ploeggenoten toe in de kleedkamer, op verzoek van Farioli. “Ik heb hem vandaag gevraagd om een toespraak te geven voor de wedstrijd, want met al deze jonge spelers in de ploeg kan hij als geen ander overbrengen wat het betekent om voor Ajax te spelen. Ik vond zijn speech geweldig”, zegt de Italiaanse succestrainer. “Het begin van zijn carrière lijkt op de stappen die de jonge spelers nu doormaken bij Ajax. Hij heeft de energie ook kunnen overbrengen op het veld.”

Salaris van Klaassen

Ook de analisten van ESPN bespreken de toekomst van Klaassen. Presentator Cristian Willaert werpt op: “Hij is hier aan komen waaien, er was eigenlijk geen geld. Hij speelt voor consumptiebonnen. Dat is overdreven, maar voor Ajax-begrippen is het een zeer beperkt salaris. Moet er niet nu gewoon met hem gepraat worden om deze jongen nog een paar jaar vast te leggen?” Bram van Polen reageert direct: “Dat vind ik wel.”

Voormalig Ajax-speler Marciano Vink vult aan: “Volgens mij kan hij zich hier ook een beetje fit houden, voor een eventuele stap naar het buitenland. Ik denk dat hij wel een nieuw contract wil, maar het gaat er ook om wat Ajax wil. Uiteindelijk moet je elkaar vinden. Misschien wil hij nog wel een keer vlammen, of scheppen, in het buitenland.”

Overigens sprak journalist Mike Verweij van De Telegraaf in november ook over het salaris van Klaassen. Hij gokte dat het honorarium ligt op ‘een ton of drie à vier’. “Ik wil niet zeggen dat hij contributie betaalt, maar hij voetbalt echt voor heel weinig. Dat is ook wel de reden dat hij heeft gezegd: ik teken maar voor een jaar: als jullie dan nog met me door willen, kunnen we lekker weer om tafel.”

