Hans Kraay junior doet Rayane Bounida bijzonder verzoek over Abdelhak Nouri

maakte zondag als invaller tegen Heracles Almelo zijn debuut voor Ajax (4-0). Na afloop verscheen de achttienjarige aanvallende middenvelder voor de camera van ESPN voor een interview met Hans Kraay junior. Bounida en Kraay junior spraken aan het einde van het gesprek over Abdelhak Nouri.

Nouri werd in 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen getroffen door een hartstilstand en liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op. Bounida bezoekt Nouri regelmatig en heeft een hechte band met de voormalig middenvelder van Ajax. Toen Bounida in 2022 overkwam van Anderlecht en bij Ajax tekende, speelde Nouri een rol in zijn transfer naar Amsterdam.

Nadat Bounida afgelopen week zijn contract bij Ajax verlengde, sprak hij opnieuw over Nouri. “Wat heb jij met Appie Nouri? Want je praat met heel veel liefde over hem. Kennen jullie elkaar?”, vroeg Kraay junior na de wedstrijd tegen Heracles aan Bounida.

“Zeker. Ik ken Appie persoonlijk. Ik ken zijn familie ook. Ik vind het een topfamilie, ik ben echt gehecht aan hen”, reageerde de achttienjarige Belg.

“Ga je ook weleens langs?”, vroeg Kraay junior vervolgens. Bounida: “Ik ga zeker langs. Ik ga vaker langs om Appie te zien en om te kijken hoe het gaat met de familie. Het gaat beter.”

“Met de familie of met Appie?”, luidde de vervolgvraag van Kraay junior. Bounida. “Met Appie. En met de familie gaat het natuurlijk ook goed. Ik heb gezegd dat ik Appie’s droom wilde waarmaken. Dat is vandaag gebeurd, maar het stopt hier niet bij. Ik hoop dat ik Appie nog blijer kan maken. Appie scoorde wel bij zijn debuut. Dat is mij niet gelukt, maar misschien de volgende keer.”

“Geweldig dat je zo lief over Appie praat”, zei Kraay junior, die vervolgens tot slot een verzoek aan Bounida deed. “En geef Appie een kus op zijn voorhoofd van ons allemaal.” Bounida beloofde dat te doen: “Dat ga ik doen. Top.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het gesprek van Rayane Bounida met Hans Kraay junior te bekijken op X:

Rayane Bounida is blij na zijn debuut en spreekt vol liefde over Abdelhak Nouri:



"Ik heb gezegd dat ik Appie zijn droom wou waarmaken, dat is vandaag gebeurd. Maar dat stopt niet hierbij, dus ik hoop dat ik Appie nog blijer kan maken" 🫶 — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

