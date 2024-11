Complimenten voor Ajax-speler: 'Ik wil niet zeggen dat hij contributie betaalt, maar...'

Mike Verweij vindt dat veel lof verdient voor zijn 'goedkope' terugkeer bij Ajax. De aanvallende middenvelder liep afgelopen zomer uit zijn contract bij Internazionale en kwam voor een appel en een ei in Amsterdam spelen.

Na de jeugdopleiding van Ajax te hebben doorlopen, speelde Klaassen tussen 2012 en 2017 voor de hoofdmacht in Amsterdam. Avontuurtjes bij Everton, Werder Bremen, weer Ajax en Inter leidden hem uiteindelijk toch weer terug naar zijn jeugdliefde. De middenvelder vroeg afgelopen zomer of hij mee kon trainen bij Ajax en de club bood niet veel later hem een contract aan.

Volges Verweij verdient Klaassen veel lof, door voor een relatief laag salaris het contract te accepteren. "Dat moet ik hem wel nageven", begint de journalist bij Kick-Off. "Ik wil niet zeggen dat hij contributie betaalt, maar hij voetbalt echt voor heel weinig. Dat is ook wel de reden dat hij heeft gezegd: ik teken maar voor een jaar: als jullie dan nog met me door willen, kunnen we lekker weer om tafel.

Verweij vertelt vervolgens hoeveel hij denkt dat de 31-jarige middenvelder op jaarbasis verdient. "Ik denk een ton of drie, vier." Presentator Pim Sedee kan het niet geloven. "Echt?" Klaassen een contract aanbieden is overigens een schot in de roos gebleken: in negen Eredivisiewedstrijden scoorde hij al zes keer, waaronder afgelopen weekend tegen FC Twente.

