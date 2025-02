Francesco Farioli komt vlak voor de aftrap bij Ajax - GA Eagles met ander geluid over Pasveer

Ajax-trainer Francesco Farioli is zondagmiddag vlak voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles kort ingegaan op de afwezigheid van . De doelman had in eerste instantie een basisplaats, maar is op het laatste moment afgehaakt voor het duel met de ploeg uit Deventer. Hij leek ‘te ziek’ te zijn om te keepen, maar volgens Farioli is er sprake van een ‘lichte blessure’.

Pasveer is dit seizoen een van de uitblinkers bij Ajax en een absolute leider in het elftal van trainer Farioli. De absentie van de routinier in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles is dan ook een flinke aderlating voor de Amsterdammers. “Hij had een klein probleem in de kleedkamer. Hij voelde zich niet goed genoeg om te spelen”, zo vertelde Farioli voor de camera van ESPN. De Italiaan kreeg vervolgens de vraag of het om een blessure of ziekte gaat. “Het is een lichte blessure, we zullen er morgen naar kijken”, zo klonk het.

De nummer één van Ajax wordt zondagmiddag vervangen door Matheus. De Braziliaan kwam begin deze maand op huurbasis over van SC Braga. Hij werd gehaald als vervanger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Diant Ramaj en mag zich tegen Go Ahead Eagles voor het eerst laten zien in dienst van zijn nieuwe club. “Hij heeft een fantastische carrière. Hij was aanvoerder in Braga, dus we hebben vertrouwen in hem. Hij is erg professioneel en ik wens hem het beste”, zo was Farioli lovend over Matheus.

