Nú al bestaat er vrees dat het misgaat bij Matheus: 'Hopelijk staat op die dag Pasveer weer op doel'

Henk Spaan heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de eerste optredens van als doelman van Ajax. De Amsterdammers namen de Braziliaanse sluitpost begin februari op huurbasis over van SC Braga als nieuwe stand-in van , maar door pijntjes bij de routinier heeft hij al twee keer zijn opwachting mogen maken. Spaan prijst Matheus om zijn handelen bij hoge voorzetten, maar vreest dat de huurling op een ‘zekere dag zijn eigen Barbosa tegenkomt’. De columnist hoopt dat op die dag Pasveer ‘gewoon’ weer onder de lat staat.

Ramaj was in de zomer van 2023 een van de eerste grote aankopen van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitse doelman werd in eerste instantie als stand-in van Geronimo Rulli naar Amsterdam gehaald, maar toen de Argentijn in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo meteen een zware blessure opliep, koos toenmalig trainer Maurice Steijn verrassend voor Jay Gorter. Laatstgenoemde raakte eind oktober van dat jaar eveneens geblesseerd, waardoor Ramaj toch zijn kans kreeg. Hij groeide uit tot een van de weinige lichtpuntjes in een sportief rampzalig seizoen voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Onder Francesco Farioli kwam Ramaj er echter niet aan te pas. De Italiaan schoof Pasveer naar voren als eerste doelman. Ramaj koos gedurende de afgelopen transferwindow eieren voor zijn geld en verkaste naar Borussia Dortmund, dat hem meteen verhuurde aan FC Kopenhagen. Ajax vond in de persoon van Matheus een nieuwe stand-in van Pasveer. De Braziliaan debuteerde onlangs in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en maakte meteen een goede beurt. Afgelopen zondag haalde hij op bezoek bij Almere City enkele merkwaardige kapriolen uit, maar kon hij desondanks opnieuw terugkijken op een prima wedstrijd.

LEES OOK: Verweij opent met nieuws over Ajax en maakt melding van koopoptie van 'slechts' 2,5 miljoen euro

Spaan vreest de ‘Barbosa’ van Matheus

Spaan deelt in zijn rubriek Spaan geeft punten liefst acht punten uit aan Matheus, maar lijkt de goalie desondanks niet helemaal te vertrouwen. “Keepers uit Brazilië dragen nutteloze geheimen met zich mee, geheimen die niemand wil weten. Zeker Braziliaanse keepers houden hun mond dicht over de innerlijke centrifuge die het hijgende geluid produceert van een fluisterboot die op breken staat”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. “Elke Braziliaanse keeper ontkent de Barbosa in hem, de man die in 1950 een wereldtitel weggaf aan juichende Uruguayanen.” Moacir Barbosa was een voormalig Braziliaanse doelman, basisspeler tijdens het WK van 1950 in eigen land. Alle Brazilianen hielden rekening met de wereldtitel, maar in de laatste wedstrijd ging het mis tegen Uruguay (1-2). Barbosa was een van de spelers die de schuld kregen van de nederlaag.

Sporza schreef in 2020 een uitgebreid verhaal over Barbosa. “Meer dan veertig jaar na het tragische doelpunt wilde Barbosa, in de aanloop naar het WK van 1994, het oefenkamp van het Braziliaanse elftal bezoeken. Er werd hem echter de toegang geweigerd, omdat hij ongeluk zou brengen”, zo schreef de Belgische site. Barbosa zou vervolgens verklaren dat hij ‘levenslang’ had gekregen, terwijl ‘een misdadiger maximaal dertig jaar gevangenisstraf ontvangt in Brazilië’. Spaan is Barbosa niet vergeten en legt een link met Matheus. “Als Matheus een bal langs zijn standbeen kapt, zegt hij: ik doe dit omdat ik Barbosa niet ben. Komt hij te ver uit zijn doel, bezweert hij daarmee een diepe angst die hem gebiedt op zijn lijn te blijven.”

FootballTransfers: Fabio Cannavaro moet volgend seizoen opvolger van Francesco Farioli bij Ajax worden

Spaan doelt op twee momenten uit de wedstrijd Almere City - Ajax. In de eerste helft kapte Matheus vlak voor zijn eigen doellijn een tegenstander uit, in de tweede helft ging hij volledig de mist in bij een lange bal. Ajax en Matheus kwamen er goed mee weg. “Ajax’ Matheus is heel goed in het vangen van hoge voorzetten, iets waarmee de meeste keepers moeite hebben. Daarmee ontkent hij Barbosa. Toch komt elke Braziliaanse keeper op zekere dag zijn eigen Barbosa tegen. Hopelijk staat op die dag Remko Pasveer weer bij Ajax op doel”, aldus Spaan, die ondanks zijn compliment dus nog niet helemaal overtuigd is van Matheus.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-debutant Matheus oogst ook ná het laatste fluitsignaal lof: 'Wat een held!'

Winteraanwinst Matheus kan na Ajax - Go Ahead Eagles rekenen op veel lof.