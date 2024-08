Geblesseerde PSV’er meldt zich met videoboodschap aan teamgenoten

heeft zijn ploeggenoten in een videoboodschap moed ingesproken. De Eindhovenaren staan zondagavond tegenover Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maar de vleugelverdediger kan daar niet bij zijn door een langdurige knieblessure.

“Yo boys, Sergiño hier”, begint Dest in een videoboodschap op de socialmediakanalen van PSV. “Ik wil jullie succes wensen met de Johan Cruijff Schaal. Je weet het, win het. Laat die schaal hier blijven in Eindhoven. Ik zie jullie soon. Succes!”

Dest raakte tegen het einde van afgelopen seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De verdediger scheurde zijn kruisband en staat zodoende lange tijd aan de kant. De Amerikaan speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij PSV, dat hem deze zomer definitief overnam van FC Barcelona.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord staat zondagavond op het programma in Eindhoven. De wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar gaat om 18.00 uur van start. Afgelopen seizoen werd hetzelfde affiche gespeeld in De Kuip. Destijds was het PSV dat er door een treffer van Noa Lang met de winst vandoor ging.

Wie gaat de Johan Cruijff Schaal winnen? Laden... 57.8% PSV 42.2% Feyenoord 5820 stemmen

