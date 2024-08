Kenneth Perez loopt leeg: 'Niemand weet wat die man doet'

De analisten van ESPN begrijpen niet dat ontsnapte aan een tweede gele kaart in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De doelman van Feyenoord veroorzaakte de strafschop waaruit PSV de 4-4 maakte, maar hoefde het veld niet te verlaten van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Wellenreuther haalde in het strafschopgebied Guus Til neer, waarna Manschot naar de stip wees. De keeper van Feyenoord kreeg tot zijn eigen opluchting geen gele kaart. Als dat wel was gebeurd, was dat zijn tweede geweest. Eerder in de wedstrijd pakte Wellenreuther geel voor protesteren.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is dat Walter Benítez eerder in de wedstrijd wel een gele kaart kreeg bij een soortgelijk moment, toen hij Santiago Giménez neerhaalde. ESPN-analist Kenneth Perez krijgt van presentator Milan van Dongen de vraag waarom Wellenreuther geen geel kreeg. “Omdat Manschot de scheidsrechter is en niemand weet wat die man doet. Benítez kreeg ‘m wel. Maar het kwam nu niet goed uit, of zo…”

LEES OOK: Manschot moet het ontgelden na ‘erg zwak optreden’: ‘Wat een ongelooflijke clown’

Collega-analist Karim El Ahmadi denkt dat Manschot liet meespelen dat Wellenreuther al een gele kaart op zak had. Perez reageert: “De situaties zijn bijna identiek. Als die bal nou dertig meter verder was gegaan, kan ik me er iets bij voorstellen. Maar deze bal kan hij in een leeg doel tikken.”

'Gemiste kans voor Manschot'

Sowieso had Perez graag gezien dat Manschot meer gele kaarten had uitgedeeld. Ondanks een nieuwe regel dat alleen aanvoerders zich mogen beklagen bij de arbitrage, liepen Thomas Beelen, Marcos López, Igor Paixão, Santiago Giménez, Gjivai Zechiël en Bart Nieuwkoop allemaal naar Manschot toe na de 1-0 van Noa Lang. Enkel Timon Wellenreuther kreeg een gele kaart, nadat hij wat leek te roepen.

LEES OOK: De Jong loopt leeg na nederlaag van PSV tegen Feyenoord

“Vandaag had hij een uitgelezen kans om de nieuwe regels een vliegende start te geven. Als je de spelers een vinger geeft, pakken ze de hele hand. Pas in de tweede helft greep hij in en kregen Peter Bosz en Igor Paixão een gele kaart. Dat had hij vanaf het begin moeten doen. Ik denk dat hij een beetje in de war was door de chaotische situatie en omdat hij niet wist of er sprake was van een overtreding op Zerrouki voor de 1-0. Een gemiste kans”, aldus Perez.

🟨 Had Timon Wellenreuther hier zijn tweede gele kaart moeten krijgen? 🤔



🗣️ "Ik raak hem een klein beetje" 😁#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke en onsportieve actie van Noa Lang zorgt voor woede bij voetbalfans

PSV'er Noa Lang kreeg op slag van rust een gele prent van scheidsrechter Jeroen Manschot in het duel met Feyenoord.