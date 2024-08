PSV wil Teze slechts onder één voorwaarde laten vertrekken

PSV zal niet zomaar laten gaan, zo weet Voetbal International. AS Monaco deed onlangs een eerste bod voor de rechtsback, maar mag pas vertrekken zodra de Eindhovenaren een vervanger voor hem op het oog hebben.

PSV zou al een bod van AS Monaco op Teze hebben ontvangen. Volgens VI zou dit om een bedrag van tien miljoen euro plus twee miljoen aan makkelijk te behalen bonussen gaan, terwijl clubwatcher Rik Elfrink eerder over tien miljoen plus drie aan bonussen sprak. Toch is dit voor de regerend landskampioen niet voldoende om de verdediger, die nog een contract voor een seizoen heeft, te laten gaan.

Een reden voor PSV om Teze nog niet te laten gaan, is het feit dat de Eindhovenaren nog geen vervanger voor hem in beeld hebben. Wanneer er wel een vervanger is geïdentificeerd, zal de landskampioen bereid zijn om akkoord te gaan met een aanbieding van Monaco.

Waar Teze onlangs nog uitsprak dat hij hoe dan ook bij PSV zou blijven, lijkt dat er nu volkomen anders voor te staan, zo weet Elfrink. “Teze wil dat de transfer er linksom of rechtsom gaat komen en op korte termijn aansluiten bij AS Monaco”, schrijft de clubwatcher op X. De verwachting is dan ook dat de overstap van de rechtsback rond gaat komen.

Teze wil dat de transfer er linksom of rechtsom gaat komen en op korte termijn aansluiten bij AS Monaco. Dat zal naar verwachting ook gaan gebeuren, alleen in het tempo van de transfer heeft PSV natuurlijk ook een stem. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 5, 2024

