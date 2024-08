Kogel door de kerk: Simons opnieuw naar RB Leipzig, PSV blijft met lege handen achter

staat ook komend seizoen onder contract bij RB Leipzig. De Duitse club neemt de Oranje-international wederom op huurbasis over van Paris Saint-Germain, zonder optie tot koop. Dat Simons verhuurd wordt, is voor PSV een forse streep door de rekening.

Simons speelde in het seizoen 2021/2022 voor PSV en was in 48 officiële wedstrijden goed voor 22 doelpunten, daarnaast was de jongeling twaalfmaal aangever bij een doelpunt. Dat de aanvaller annex middenvelder nu opnieuw verhuurd aan Leipzig zorgt ervoor dat de Eindhovenaren met lege handen achterblijven. PSV had bedongen dat het financieel zou meedelen bij een verkoop van Simons deze zomer. Met deze huurdeal gaat dat dus niet gebeuren.

Het was overigens geen uitgemaakte zaak dat Simons opnieuw naar RB Leipzig zou gaan. Zo was onder meer het Manchester United van trainer Erik ten Hag in beeld, terwijl Bayern München een bod van maar liefst negentig miljoen euro had uitgebracht. De voorkeur van de 21-jarige smaakmaker ging echter uit naar een nieuw verblijf bij Leipzig.

Simons heeft in Parijs nog een contract tot medio 2027. Mogelijk doet PSG hem na dit seizoen van de hand omdat dan de deal met PSV niet meer geldt. Zodoende hoeven de Parijzenaars niet een deel van de transfersom af te staan aan de Nederlandse landskampioen.

