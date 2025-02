De transferwinter van PSV: heeft Earnest Stewart al zijn doelen bereikt?

Nu de winterse transferperiode achter ons ligt, maakt FCUpdate de balans op voor de traditionele top drie van Nederland, te beginnen met PSV. Wat waren de plannen van de Eindhovenaren? En is directeur voetbalzaken Earnest Stewart erin geslaagd die te verwezenlijken?

Wat waren de winterse transferplannen van PSV?

Stewart wist afgelopen zomer al dat er één grote naam in de winter zou gaan vertrekken bij PSV. Hirving Lozano zou de club per 1 januari immers voor de tweede keer achter zich laten om zijn loopbaan een stuk dichter bij huis, om precies te zijn bij San Diego FC, voort te zetten. Met Noa Lang, Couhaib Driouech, Ivan Perisic en Johan Bakayoko hield trainer Peter Bosz alsnog vier vleugelspelers over, maar vooral de eerste twee werden in de eerste seizoenshelft voortdurend geteisterd door blessureleed. De komst van een extra buitenspeler had dan ook de grootste prioriteit voor PSV.

Wie ging er weg, wie kwam erbij?

Artikel gaat verder onder video

PSV ging voortvarend van start: reeds op de eerste dag van de winterse transferwindow werd de opvolger van Lozano gepresenteerd. De negentienjarige Esmir Bajraktarevic bewandelt de omgekeerde weg als zijn voorganger en verruilt de MLS (New England Revolution) voor zo'n drie miljoen euro voor de koploper van de Eredivisie.

Stewart slaat miljoenen uit Italië en Engeland af

In het vervolg van de transferperiode werd aan verschillende spelers getrokken. Voor Noa Lang was bijvoorbeeld Napoli, de koploper van de Serie A, in de markt. Stewart verkocht de Italiaanse topclub een ferm 'nee', ook toen het bod verhoogd werd tot boven de 30 miljoen euro. West Ham United klopte in de slotweek eveneens nog aan de deur. De Premier League-club hoopte Ricardo Pepi op huurbasis naar Londen te halen, waarna hij in de zomer definitief de overstap zou moeten maken. Het vertrek van de Amerikaan zou PSV onder de streep 25 miljoen euro opleveren, maar opnieuw hield Stewart zijn poot stijf.

© Imago/Realtimes

Verrassing: in één klap twee linksbacks vertrokken

Dat deed de beleidsbepaler niet toen AJ Auxerre zich meldde voor Fredrik Oppegard, van wie al bekend was dat hij - met een contract dat komende zomer zou aflopen - bij een goed bod mocht vertrekken. Op de uitgaande transfer van Matteo Dams had echter niemand gerekend. De twintigjarige Belg kwam in de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe en stond op het punt om zijn aflopende verbintenis te gaan verlengen, toen het Saudische Al-Ahli een bedrag van tien miljoen euro op tafel gooide. Dat bod was simpelweg niet te weigeren - wat ook opging voor de speler zelf, die zijn salaris in het Midden-Oosten verhonderdvoudigd (!) ziet worden.

Nu er ineens twee linksbacks vertrokken waren - en Sergiño Dest nog altijd werkt aan zijn herstel - moest Stewart in de laatste week van de transferperiode plotseling op zoek naar een extra speler voor die positie. PSV probeerde de oplossing eerst in eigen land te vinden. De gehoopte komst van Anass Salah-Eddine van FC Twente bleek echter niet haalbaar. Stewart schakelde door en op Deadline Day werd Tyrell Malacia gepresenteerd. De oud-Feyenoorder komt op huurbasis over van Manchester United, waarbij PSV de mogelijkheid heeft om hem aan het eind van het seizoen voor zo'n tien miljoen euro definitief over te nemen.

Vergeefse zoektocht naar een extra spits

Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar: het afsluitende duel in de competitiefase van de Champions League, thuis tegen Liverpool, bezorgde Stewart nóg een extra opdracht. Pepi, die op slag van rust tekende voor de 3-2 eindstand, viel in de tweede helft geblesseerd uit. Daags na het duel werd pas duidelijk dat de knieklachten waarmee de spits het veld moest verlaten, hem maanden van het veld gaan houden. En dus moest Stewart, vlak voor het sluiten van de markt, opeens óók nog op zoek naar een extra spits achter Luuk de Jong.

PSV meldde daarop zich bij Lazio Roma voor Loum Tchaouna, maar zijn komst bleek uiteindelijk niet haalbaar. Op Deadline Day zette Stewart daarom 'plan-B' in werking en wendde de club zich tot FC Utrecht met de bedoeling om Noah Ohio over te nemen. Die poging bleek uiteindelijk óók tevergeefs, waardoor Bosz de komende maanden definitief geen 'volwaardig' alternatief voor Luuk de Jong in de punt van de aanval heeft.

Winteraanwinsten PSV

Nieuw Komt over van Tyrell Malacia Manchester United (gehuurd) Esmir Bajraktarevic New England Revolution

© Imago/Realtimes

Uitgaande wintertransfers PSV

Vertrokken Naar Fredrik Oppegard AJ Auxerre Hirving Lozano San Diego FC Matteo Dams Al-Ahli

Conclusie: is Stewart geslaagd?

Dat Stewart zijn huiswerk had gedaan, bleek uit het snelle binnenhengelen van Bajraktarevic. PSV was daarmee in principe al uitgewinkeld op het moment dat de markt nog maar nauwelijks open was, maar moest in de laatste week nog onverwachts inspelen op het vertrek van Oppegard en Dams én het wegvallen van Pepi. Met enkel de komst van Malacia is Stewart, koud gezegd, maar half geslaagd voor die opgave.

Of PSV daadwerkelijk goed uit de winterse transferperiode is gekomen, hangt dan ook vooral af van de simpele vraag of de 34-jarige De Jong de komende maanden heel blijft. Daarbij is het zeer hoopgevend dat de spits de afgelopen anderhalf jaar slechts twee (!) officiële wedstrijden heeft moeten laten schieten vanwege een blessure. Dat hij dit seizoen zo fit blijft kan aan de andere kant niet helemaal los worden gezien van het feit dat Pepi in de eerste seizoenshelft regelmatig in de basis mocht starten, waardoor De Jong extra rust kon pakken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gewilde PSV-speler besluit deze winter in Eindhoven te blijven, maar vertrekt komende zomer'

Een basisspeler van PSV wil in de zomer van 2025 vertrekken uit het Philips Stadion.