Kogel door de kerk: Tyrell Malacia keert bij PSV terug in de Eredivisie

PSV heeft de komst van wereldkundig gemaakt. De Eindhovenaren huren de linksback tot en met het einde van dit seizoen van Manchester United. Ze hebben de optie om hem in de zomer definitief over te nemen. Volgens Fabrizio Romano bedraagt de optie tot koop tien miljoen euro, waarbij Manchester United ook nog een doorverkooppercentage van dertig procent op de toekomstige transfersom heeft bedongen.

Fredrik Oppegard en Matteo Dams zijn onlangs vertrokken, waardoor de Eindhovenaren op zoek gingen naar een nieuwe linksback. Met Malacia haalt PSV opnieuw een speler die eerder in de Eredivisie al zijn kwaliteiten heeft aangetoond en vervolgens in het buitenland op een zijspoor is beland. Dat gebeurde ook met onder meer Sergiño Dest, Rick Karsdorp, Noa Lang en Jerdy Schouten.

Malacia had in zowel het afgelopen als huidige seizoen te maken met een flinke knieblessure, die hem 500 dagen aan de kant hield. Nu de linksback weer fit is, krijgt hij op Old Trafford niet het volledige vertrouwen van coach Rúben Amorim. Onlangs leek Malacia al naar Benfica te vertrekken, maar die overstap ging uiteindelijk niet door.

Ook Anass Salah-Eddine (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht) en Nicola Zalewski (AS Roma) werden genoemd als vervangers van Oppegard en Dams, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Malacia.

