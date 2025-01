PSV bevestigt wintertransfer met 'speler die mensen kan gaan verrassen'

PSV heeft de transfer van (19) officieel bekendgemaakt. Waar het Eindhovens Dagblad donderdagochtend al meldde dat de aanvaller zijn jawoord had gegeven, heeft de koploper van de Eredivisie de overstap nu bevestigd via de officiële kanalen. De buitenspeler komt over van New England Revolution.

De aanvaller tekent een contract tot medio 2029 bij de Eindhovense club. Bajraktarevic komt voor een bedrag van zo’n drie miljoen euro over en gaat spelen met rugnummer negentien. “Ik kan niet wachten om in actie te komen voor deze legendarische club. Ze spelen hier het voetbal dat bij me past. Daarnaast voel ik nu al dat de sfeer binnen de club en in Eindhoven heel prettig is. Ik ben hier pas een paar dagen, maar voel me nu al thuis. Ik ga er alles aan doen om hier veel prijzen te winnen”, aldus de Bosniër.

Bajraktarevic is daarmee de eerste winterse aankoop van PSV. De Bosnische international, die opgroeide in de Verenigde Staten, moet het gat opvullen van de naar San Diego FC vertrokken Hirving Lozano. “We volgen Esmir al sinds vorig jaar januari”, sprak directeur voetbalzaken Earnest Stewart. “Hij is een linksbenige speler die we voor de rechterflank hebben gehaald. Hij is heel fijngevoelig aan de bal, heeft een goede voorzet, is sterk in de één tegen één en kan zelf ook een doelpuntje meepikken. Esmir is echt zo’n speler die mensen kan gaan verrassen met zijn acties. Esmir is nog jong en we geven hem uiteraard de tijd die hij nodig heeft om te acclimatiseren”, vervolgt hij.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het ED hebben onder meer een aantal Turkse clubs zich de afgelopen tijd nog bij de aanvaller gemeld, maar kregen zij te horen dat de speler zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar PSV.

Het Philips Stadion is geen onbekend terrein voor Bajraktarevic. De vleugelaanvaller kwam als invaller in actie tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Oranje en Bosnië-Herzegovina (5-2). Bajraktarevic gaf in dat duel één assist.

