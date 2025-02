'PSV schakelt door en meldt zich bij FC Utrecht voor vervanger Pepi'

PSV is in de zoektocht naar een vervanger voor de voorlopig geblesseerde uitgekomen bij FC Utrecht. De Eindhovenaren hopen zich volgens Mounir Boualin (SoccerNews) nog voor het sluiten van de winterse transferperiode te versterken met .

Pepi toonde het afgelopen half jaar overtuigend aan waarom hij dé toekomstige opvolger van eerste spits Luuk de Jong is bij PSV. De Amerikaan trof dit seizoen al achttien keer doel in alle competities. In het Champions League-duel met Liverpool tekende Pepi vorige week nog voor de winnende treffer, maar liep later in die wedstrijd een knieblessure op die hem naar verwachting maanden aan de kant houdt.

PSV werd afgelopen weekend nog in verband gebracht met Loum Tchaouna (Lazio Roma), met wie de club zelfs al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt. Lazio zou een bod van 13 miljoen euro hebben ontvangen op de aanvaller die eerder dit seizoen nog met een goal en een assist bijdroeg aan de Europa League-zege op Ajax (1-3). Boualin meldt echter dat het halen van Tchaouna 'een lastige opgave' voor PSV blijkt te zijn.

De Eindhovenaren zijn volgens de transferjournalist inmiddels doorgeschakeld naar Ohio. De 22-jarige spits heeft er op jonge leeftijd al een enorme rondreis opzitten die hem langs clubs als Manchester United, Manchester City, RB Leipzig, Standard Luik en Hull City bracht. Afgelopen zomer streek Ohio neer bij FC Utrecht, waarvoor hij in de eerste seizoenshelft nog regelmatig speelminuten maakte en in totaal vier keer scoorde. De aanvaller raakte medio december echter geblesseerd in het bekerduel met AFC en kwam sindsdien niet meer in actie. PSV-watcher Marco Timmer (Voetbal International) bevestigt op X de berichtgeving van Boualin en schrijft dat het de bedoeling is dat de aanvaller zich op huurbasis bij de ploeg van Peter Bosz zal gaan voegen.

#PSV lijkt door te schakelen naar #FCUtrecht-aanvaller Noah Ohio! Zometeen meer… — Mounir Boualin (@MounirBoualin) February 4, 2025 Ohio van FC Utrecht via (@MounirBoualin) was plan B voor #PSV als optie 1 niet zou lukken. Dat lijkt een serieuze optie te worden nu Pepi er enkele maanden uit is. gaat dan om een huurconstructie indien het zover komt leert navraag ons… — Marco Timmer (@marcotimmer) February 4, 2025

