Bosz bevestigt lange afwezigheid Pepi, PSV gaat de markt op voor een vervanger

PSV gaat in de slotdagen van de transferperiode nog de markt op voor een nieuwe spits, zo bevestigt Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC. De oefenmeester geeft bovendien te kennen dat de regerend landskampioen het 'langere tijd' zonder moet doen.

Pepi heeft in het Champions League-duel met Liverpool een knieblessure opgelopen, die hem een groot deel van het resterende seizoen aan de kant zal houden. Vanwege de privacy wordt niet bekendgemaakt wat de blessure precies is, maar gaat naar verluidt niet om een kruisbandprobleem. "Het is helaas geen kwestie van weken. Hij is er langere tijd uit", aldus Bosz op de persconferentie.

Door de zware blessure van Pepi is PSV genoodzaakt om zich in het slot van de transferperiode nog te roeren inzake een spits. "We zitten in alle drie de toernooien, met alleen Luuk de Jong wordt dat moeilijk. Dus we zijn wel aan het kijken om ons daar te versterken. Maar of dat lukt is afwachten", erkent Bosz.

Pepi, deze transferwindow nog gelinkt aan overgang naar het Engelse West Ham United, was dit seizoen goed op schot voor PSV. In slechts 681 minuten in de Eredivisie, was de Amerikaan goed voor liefst elf treffers en twee assists. De blessure van de 1.85 meter lange rechtspoot is dan ook een forse aderlating voor de Eindhovenaren, die nu met de 34-jarige Luuk de Jong slechts één spits in de gelederen hebben.

